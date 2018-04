Nejdříve anorexie, pak obezita. Míša svůj boj zvládla a čeká miminko

Devětadvacetiletá Michaela Kudějová z Českých Budějovic pracuje jako administrativní pracovnice a celý den sedí u počítače. Váha ji trápila odmalička, ve třídě byla z holek prý vždy nejtlustší. Po rozvodu rodičů, kdy si připadala bezcenná, a s příchodem puberty přišel zlom a Míša přestala jíst. Anorexie ji dostala až na váhu 40 kilogramů, ale ona se stále cítila tlustá.

V průběhu dvou let se jí povedlo se z nemoci dostat a v osmnácti vážila 97 kilo. Opět ale byla nešťastná. Jíst pořádně neumí. „Já buď nejím a držím dietu, nebo se ́prasím ́ a sním, co můžu, a pak je mi špatně. Když nejím, stejně myslím na jídlo. Jsem něco jako odnaučený kuřák. Vnímám to jako závislost, které bych se chtěla zbavit,“ říká Michaela odhodlaně.

Na začátku natáčení ukazuje ručička na váze 86 kilogramů při výšce 170 centimetrů. Dle slov Míši je to také výsledek společného života s přítelem Karlem, se kterým jsou spolu půl roku a mají rádi pohodu. Za tu dobu šťastného života, jak sama říká, přibrala přes 9 kilo. Už jednou provždy by chtěla, aby se z jídla stal její přítel, nikoli zlý pán. A také by ráda zapracovala na své kondici a uběhla vysněných 10 kilometrů bez přestávky.

Míša Při 170 centimetrech vážila 90 kilogramů.

Za čtyři měsíce zhubla 14 kilo tuku. Přes boky má minus 13 centimetrů. V pase má minus 17 centimetrů.

Zatím sportuje jen nárazově a u ničeho dlouho nevydrží. Jediná záliba, kterou dotáhla do konce, je tetování. S tím začala v 18 letech a dnes již na těle nemá téměř místečko, které by tetované nebylo.

Po přejídání následuje trest

Odborníci Jste to, co jíte jsou po vstupních vyšetřeních ke snaze Míši změnit život spíše skeptičtí, protože vědí, že je bývalá anorektička. „Je to nevyléčitelná psychiatrická nemoc, která se může kdykoli vrátit,“ varoval výživový specialista Petr Havlíček.

To, že má Míša momentálně období přejídání, které pak střídá období trestu -hubnutí, se ukázalo i při návštěvě její lednice a také na stole hrůzy. Ten byl plný nezdravého tučného jídla a hromady sladkostí. „Takhle opravdu nevypadá jídelníček člověka, který se má rád,“ řekl Míše výživový specialista.

A právě to je hlavní problém, který odhalila i psycholožka Laura Janáčková. „Ona sice působí sebevědomě, ale uvnitř je její duše schoulená a ani neví, jaká je její cena. Nemá se ráda. I proto bude její práce na sobě hodně náročná,“ vysvětlila obavy psycholožka.



Jídelníček s ohledem na anorexii

Sestavit zdravý jídelníček pro bývalou anorektičku nebylo jednoduché, Petr Havlíček totiž musel myslet na fakt, že anorexie je nemoc, která zůstává u člověka „v paměti“. Od vstupních vyšetření navíc uběhl měsíc a ukázalo se, že Míša přibrala další 4 kila, a tak její boj s přebytečnými kilogramy začíná na hmotnosti 90 kg.

„Musíte hubnout pomalu, ale jistě a živinově vyváženě, pestrou a zdravou stravou. Jedině tak to dokážete. Největším vítězstvím bude, když pochopíte, že jídlo je přítel,“ upozornil Míšu odborník na výživu.

Míša byla po všech zkušenost opravdu odhodlaná svůj postoj změnit a začít žít zdravě. Fitness trenérka Hanka Kynychová Míše jako trénink naordinovala pravidelné běhaní, které může kombinovat s jízdou na rotopedu.

Odborníci žasli

Sportování 4krát týdně Míše prospívá, i v půlce natáčení je stále odhodlaná, přestože jí plány, a to hned rovnou dvakrát, naruší stěhování.

Ve vlastním domečku se ale zabydlí rychle a příprava zdravého jídla ji v nové kuchyni chytne natolik, že si své kuchařské výtvory i fotí. Ani při přepadovce, kdy Míša s přítelem kolaudují svůj domek s přáteli, ji tým odborníků Jste to, co jíte nenachytá.



K jídlu si tak Míša nakonec našla tu správnou cestu a přestala se ho bát. Navíc zlepšila svou kondici a po čtyřech měsících dokázala uběhnout 10 kilometrů v osobním rekordu.

Zdravou stravou a pohybem se jí podařilo zhubnout 14 kilogramů. Přístupem, odhodláním i motivací pokračovat dál všechny šokovala.

Zdravě i v těhotenství

I po natáčení stále žije zdravě a na internetu svými recepty inspiruje nejen kamarádky.



S přítelem Karlem se zasnoubili a čekají miminko. A Míša dnes říká: „Chci být zdravá a štíhlá maminka.“