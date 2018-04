Bratři vážili dohromady téměř 400 kilo. Zhubli, ale nasazení nevydrželo

Aleš Hradecký (43) a David Hradecký (37) z Prahy podnikají v oboru obnovitelných zdrojů. Kromě profesního zaměření mají společnou také obezitu. Mladší David je dokonce nejtěžším účastníkem nové série i historie pořadu vůbec, s nadváhou bojuje už od dětství. Na začátku natáčení vážil neuvěřitelných 222,5 kilogramů při výšce 190 centimetrů. Na jeho zvážení bylo dokonce potřeba využít váhu ve sběrných surovinách.



„Uvědomil jsem si, že jediná šance, jak svůj život dlouhodobě změnit, je postavit se tomu a natrvalo změnit chování vůči sobě a svému tělu. Došlo mi, že mám pouze jedno tělo a jiné mi v životě nikdo nedá. Mám osmiletou dceru a nechci, aby vyrůstala bez otce,“ říká David, který ještě nedávno hrál závodně americký fotbal.

Starší Aleš se svými 150 kilogramy při výšce 177 centimetrů se může zdát lehčím případem pro tým odborníků, je ale diabetikem. Denně užívá až 100 jednotek inzulinu, přesto si občas neodpustí různé prohřešky. Staví lidem solární a větrné elektrárny, posledních sedm let je však kvůli práci a firmě ve velkém stresu. „Nechci být nejbohatším na hřbitově,“ říká Aleš.

Aleš Při 177 centimetrech vážil 150 kilogramů. Za čtyři měsíce zhubl 10 kilo tuku. David Při 190 centimetrech vážil 222,5 kilogramů. Za čtyři měsíce zhubl 7 kilo tuku.

Jeho bratr David to má s jídlem jako na houpačce, jí buď málo, nebo naopak pořád. Změna stravování jednoduchá nebude. David si ale uvědomuje, že už mu jde o život. Alešovi závažnost zdravotního stavu nedochází a nerespektuje pravidla, která by měl i jako diabetik dodržovat. Tým odborníků proto navštívil oba bratry doma.

Stůl hrůzy je plný nechutností

U těžšího Davida není problém v domácí stravě, lednici má téměř ukázkově vybavenou. „Z lednice to tedy rozhodně nemáte,“ zkonstatoval výživový expert Petr Havlíček. Sám David přiznal, že má hlavně problémy s velikostí porcí a stravováním mimo domov.

Lednice diabetika Aleše vypadala o poznání hůře. Přestože by se měl stravovat dietně, měl tam sladké smetanové jogurty, přesolený masox, tučné sýry, dochucovadla a další nezdravé potraviny. Svůj stav i přes varování lékařů zlehčuje. Příliš mu nedocházely ani narážky Petra Havlíčka, proč to jí, když ho to zabíjí. „Jím to, protože mi to chutná,“ odpověděl s úsměvem Aleš.

Oba bratry vyhecoval až pohled na stůl hrůzy, kde se objevilo jídlo, které spořádali za týden. Jejich jídelníček byl podobný - tučné hotovky, jídlo z fastfoodu, sladkosti, uzeniny, bílé pečivo a sladké pití. Lékařka Alice Hauptová jim vysvětlila, že pokud v tom budou pokračovat, skončí jako jejich otec, který už dvakrát prodělal mrtvici.



Nakonec si chybu přiznali a rozhodli se, že to zkusí změnit. Petr Havlíček jim oběma připravil jídelníčky na míru s ohledem na jejich zdravotní stav.

K tomu všemu je navíc potřeba, aby se Aleš s Davidem začali také hýbat. Což se ukázalo jako velký problém hlavně u mladšího Davida, který byl dříve vrcholový sportovec. „Jsem psychicky na dně, musím se s tím vyrovnat a uvědomit si, že jsem teď dole a potřebuju se dostat nahoru,“ přiznal. Pro začátek mu tak Hanka Kynychová doporučila hlavně chůzi, aby se dostal do formy.

Starší Aleš je na tom s pohybem mnohem lépe a o svém tréninku má jasno. Chce chodit s holemi a také cvičit s pneumatikou, což mu trenérka Hanka schvaluje. „Mým cílem je hlavně zpevnit tělo a shodit přebytečná kila,“ vysvětlil.

Starší bratr bojuje, mladší se hroutí

Do hubnutí se oba bratři pustili s odhodláním. Zatímco staršímu Alešovi se dařilo s kily bojovat, mladší David nebyl s pomalým váhovým úbytkem spokojený. I přesto, že měl obrovskou podporu své přítelkyně Katky, která mu jídlo na celý den dokonce připravovala, propadal depresím a v porovnání s bratrem se cítil méněcenný. „On to dává a já ne. Zase je velkej brácha lepší než já,“ řekl se slzami v očích David psycholožce Lauře Janáčkové a výživovému expertovi Petrovi Havlíčkovi, kteří ho nachytali při přepadovce, že neplní plán.

Aleš shodil za čtyři měsíce 10 kilogramů tuku. David shodil za čtyři měsíce 7 kilogramů tuku.

Psycholožka Laura Janáčková se proto snažila pomoct mu pochopit, jak důležitý je především stav jeho mysli a akceptování toho, že hubnout musí pomalu a zdravě. A hlavně začít pracovat na své psychice. I proto si s ním domluvila pravidelné terapie u ní v ordinaci, které by mu měly pomoci.

Zhubli oba, ale pokračovat se jim nedaří

Po čtyřech měsících snažení přišlo na řadu závěrečné hodnocení. I přes psychické problémy a neustálé výmluvy zhubl David sedm kilogramů.

Staršímu a lehčímu Alešovi se podařilo shodit 10 kilogramů, navíc je na polovině původní dávky inzulinu a zlepšil se mu také celkový zdravotní stav.

Experti se s oběma bratry rozloučili s tím, že jim přejí, aby u nového zdravého životního stylu vydrželi. Po dvou měsících od natáčení je to ale u Davida podobné jako na začátku, stále pracuje a nestíhá, nezhubl už ani kilo.

Aleš byl tři týdny nemocný, měl zápal plic a tak nemohl sportovat. Ani on další kilogramy neshodil.