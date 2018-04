Neuvěřitelná proměna obézní Marcely. Zhubla 52 kilo a je k nepoznání

Marcela byla kdysi krásnou štíhlou ženou. Ale poté, co ji zradil manžel, se jediným lékem na její smutek stalo jídlo. Postupně se projedla do stavu, kdy se o její život začaly bát dcery i maminka. I proto ji přihlásily do pořadu Jste to, co jíte. Bojovnice z Ostravy nakonec pokořila všechny rekordy a dnes má dole 52 kilo.