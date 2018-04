Pavla chtěla zhubnout. Pomohla jí sestra i kamarádka a shodily 40 kilo

Čtyřicetiletá Pavla Staňková je vdaná, má osmnáctiletého syna Lukáše a desetiletou dceru Elišku. Pracuje jako operátorka výroby a zároveň je místostarostkou Krakova u Rakovníka, odkud všechny tři bojovnice s kily pocházejí.



Pavla je celoživotně zaměřená na výkon. Jako akční žena je obklopena přáteli, kteří jí upřímně fandí. Do hubnutí proto zapojila i svou starší sestru Bohumilu Čechovou a kamarádku Kristýnu Benešovou. Ve společné snaze je podporuje dokonce celá obec, kde se všichni znají a žijí komunitním životem.

Ze všech tří žen, dobrovolných hasiček, vyzařuje pozitivní energie a odhodlání dostat se do formy. Všechny svorně hlásají: „Nechceme být modelky, ale ani boubelky!“ Dámy to však nebudou mít jednoduché. V Krakově, kde je téměř každý hasičem, se pořád něco děje, a tak se tam hubne těžko. Všude jsou samé dobroty, kterým nelze odolat.

„Každou chvíli u nás pořádáme nějaké víceboje, s manželem se účastníme všelijakých srandamačů, a já už to nezvládám, jak jsem tlustá!“ říká Pavla. Jejím cílem je vejít se do hasičského saka – slavnostní uniformy, které má už deset let a společně s Bohunkou a Kristýnou zvládnout i hasičskou soutěž, kde by se rády postavily na některý z vítězných stupínků.

I přes věčné hubnutí váží metrák

Pavla váží 97 kilo při výšce 165 centimetrů a to i přesto, že polovinu svého života drží diety. V pracovním týdnu se jí to celkem daří, o víkendech ale neodolá nástrahám nezdravého způsobu života. A to se ukáže i na stole hrůzy.

Vedle ovoce a zeleniny se válí hromady smaženého jídla, uzenin, sladkostí, dochucovadel a litry limonád. „Copak tohle jí člověk, který drží dietu? Tohle spíš vypadá jako výkrm,“ hodnotí Pavlin stravovací režim výživový specialista Petr Havlíček.

Na neuspořádaném stravování má podíl nejen třísměnný provoz, ve kterém pracuje ona i její sestra, skladnice Bohunka, ale i nadmíra dalších aktivit včetně milované rodiny. Jak sama říká, nedovede si představit nicnedělání a navíc má pocit, že všechno musí stihnout.

„Všechna ta vaše kila navíc jsou sebeobětování. Musíte se naučit říkat své emoce, přiznat, že už nemůžete, že jste unavená,“ vysvětluje Pavle psycholožka Laura Janáčková.

Všechny tři jí špatně

Ke svému stolu hrůzy jsou pozvány i další dvě hubnoucí - Bohunka a Kristýna. U nich si ale výživový specialista Petr Havlíček vybere pouze ukázkové jídlo z jejich týdenního jídelníčku, na kterém jim demonstruje, co dělají špatně.

Bohunka jí velmi málo, ale zato nezdravě. Jeden den například snědla pouze klobásu, müsli tyčinku, kefírové mléko a dvě kávy.

Kristýna zase jí zdravě, ale málo přes týden, kdy má režim. O víkendu, kdy jezdí z Prahy právě do Krakova, jí nezdravě a navíc ve dvojnásobném množství než v pracovním dni. „Vy za pět dní 200 gramů zhubnete a za víkend 300 gramů přiberete,“ vysvětluje nejmladší účastnici Petr Havlíček.



Pomůže kruhový trénink i běh

Všechny účastnice jsou po konfrontaci u stolu hrůzy v šoku a říkají, že to změní. Výživový specialista Petr Havlíček jim předá zdravé jídelníčky na míru každé z nich.

Kromě správné výživy je ale čeká i změna jejich dosavadní pohybové aktivity. S tím jim pomohla fitness trenérka Hanka Kynychová, která je naučila domácímu kruhovému tréninku. Ten jim zabere zhruba půl hodinu a postupně si mohou přidávat. Musí ale dodržovat správnou tepovou frekvenci, kterou jim určil Petr Havlíček při počátečním vyšetření.

Ke kruhovému tréninku přidaly i jízdu na kole, nordic walking a běh, ten se jim hodí i pro hasičské závody. V průběhu natáčení jim připravila Hanka Kynychová i zkoušku kondice – půlmaraton v Havlíčkově Brodě. Ten běžely jako štafetu v týmu s doktorkou Alicí Hauptovou a podařilo se jim to za 2 hodiny a 10 minut.

Kondice se u všech zlepšuje a kila jdou postupně dolů. Ani při tradiční přepadovce, kterou přichystal Petr Havlíček na oslavu narozenin Bohunky, se nepodaří odhodlanou trojici nachytat. Na party se podávají pouze zdravé jednohubky, dietní dort s ovocem a pije se voda.

Čtyři měsíce a 40 kilo dole

Po čtyřech měsících přichází na řadu závěrečné vážení a měření. Pavla je lehčí o 17,5 kilogramu tuku a podprůměrnou kondici dostala na nadprůměrnou.

Pavla shodila za 4 měsíce 17,5 kilogramů tuku. Bohunka shodila za 4 měsíce 3 kilogramy tuku. Kristýna shodila za 4 měsíce 15 kilo tuku.

Její sestra Bohunka umazala sice pouze tři kila, ale vyrýsovala si postavu, a i když nehubne, sportuje a je ráda, že ve zdravé stravě našla energii, která jí chyběla. Devětadvacetiletá Kristýna snížila svou váhu z původních 80 kilogramů o 15 kilo.

Zdravý životní styl dodržují všechny účastnice i po natáčení. Pavla má navíc dole dalších 5 kilo, celkem tedy zhubla už 23 kilogramů.