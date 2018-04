Čtenářky se naučily pozici, která se hodí po prohýřené noci

Já sama nebyla do poslední chvíle přesvědčená, že to toho půjdu s ostatními, ale nakonec jsem se slečnou na recepci pražského studia YogaMe nechala přesvědčit.

"Nejde o nic moc dynamického, akorát se protáhnete a osvěžíte, věřte mi," říkala. Vydala jsem se proto spolu s dalšími čtenářkami do šatny. Převlékly jsme se do sportovního a pak už jsme netrpělivě vyčkávaly na naši hodinu.

Uvítala nás milá zrzavá cvičitelka, která měla tělo jako proutek, odhadovat její věk bych si ale netroufla, protože o jogínech je známo, že jsou velmi vitální a dobře vypadající. Zřejmě to bude tou energií, která z nich vyzařuje. Jsem tedy zvědavá, jestli nějaká přeskočí i na mě.

Na začátku si lektorka Eva ověřila, že jsme všechny začátečnice a ujišťovala nás, že tomu přizpůsobila běh hodiny. Začaly jsme procvičováním dýchání a nácvikem tzv. jógového dechu. Pokračovaly jsme nácvikem ásanů – základních pozic. Vyzkoušely jsme si pozdrav slunci, tedy sestavu asánů spolu s dechovým cvičením ve dvou variantách, které jsme několikrát opakovaly.

Pozice po prohýřené noci se hodí

Cvičitelka nám předvedla ještě dynamičtější formy cvičení, aby nás přesvědčila, jak různorodá může jóga být. Nevím, jestli byla naše hodina opravdu plná nadaných jogínek, jak tvrdila lektorka, to nedokážu posoudit, ale její motivace byla každopádně milá.

Vyzkoušely jsme si také pozdrav slunci a protáhly jsme si záda. Lektorka po celou dobu zdůrazňovala důležitost správného dýchání a hlídala nám správné držení těla. Také varovala před nevhodnými pozicemi, a naopak nás upozorňovala na ty, které jsou dobré k protažení.

K mému údivu jsme narazily i na pozici, při které dochází k okysličení jater, a je tak prý vhodná pro prohýřené noci. Propracovaly jsme se až k pozici mrtvoly, kdy ležíte zády na zemi. To je podle cvičitelů a žáků nejoblíbenější pozice. Následoval tzv. jogínský spánek, kdy se snažíte si zcela vyprázdnit mysl, odpoutat se od věcí okolo.

Lektorka nám tvrdila, že krátkým jogínským spánkem získáte rychle zpět až 80 % své energie, kterou během dne ztrácíte. Doporučila nám to, co prý mnoho lidí dělá bez tušení takovéto souvislosti: lehnout si do trávy, zavřít oči a na nic nemyslet.

Naše lekce skončila tureckým sedem (do pozice lotosu si nohy přeci jenom nezkroutím) a mantrou ohm, podle indických tradic slabikou starší než sám vesmír.

Všechny se postupně zvedly a bylo vidět, že naše čtenářky byly nadšeny. Obklopily cvičitelku a vyptávaly se jí na všechny možné. Sympatická lektorka Eva rozdávala všem účastnicím kurzu rady, třeba jak se cvičit s hypermobilními klouby, nebo jak protáhnout bolavou páteř.

Čtenářka Tereza: Člověk si vyčistí hlavu

Na závěr jsem se účastnic ptala, jak se jim hodina líbila. "Normálně chodím do posilovny nebo běhat. Jóga je docela relaxační, proto jsem si předtím myslela, že to nebude to pravé pro mě. Ale bylo to velmi příjemné, člověk si vyčistil hlavu od stresu a práce," pochvalovala si hodinu šestadvacetiletá Tereza.

"Já jsem jógu naposledy cvičila před čtyřiceti lety. Od té doby se toho hodně změnilo, včetně mého těla a jeho dispozic. Proto jsem nabídku uvítala, vím totiž moc dobře, že bez lektorky bych si mohla ublížit. Byl to ale skvělý zážitek, asi doma opráším knihy o józe a možná se přihlásím na kurzy," svěřila se šedesátiletá čtenářka Božena.

A jak se cvičilo se čtenářkami Ona.Dnes.cz lektorce Evě? "Mně se cvičilo krásně, moc ráda zasvěcuji začátečnice do jógy. Většinou to byly samé začátečnice."

Eva je teď zvědavá, jestli budou ve cvičení pokračovat. "Vypadaly nadšeně do dalšího cvičení všechny, to je vždycky ten první pocit euforie po cvičení. Teď už je to ale jenom na nich, jestli najdou chuť pokračovat," odpověděla lektorka.

Takže milé dámy, doufám, že pokud vás jóga oslovila, tak si k ní zkusíte najít cestu. Já jsem si vytiskla pozice pozdravu slunci a nalepila jsem je na zeď v ložnici. Zítra začínám. Nebo možná radši ještě dnes večer, aby se to nedostalo do kategorie "věčně odsouvané".