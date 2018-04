Jóga není jen cvičení, pomáhá i k duševní rovnováze

Co to vlastně jóga je? Kdo si myslí, že jen pomalé cvičení, mýlí se. Jóga je filozofický směr, který vychází z hinduizmu. "Jejím smyslem je odvrácení od vlastního ega a dosažení úplného osvobození od utrpení. Jóga v překladu znamená harmonie, rovnováha, spojení, sjednocení. Kde je rovnováha, je vše v pořádku, ať už se to týká zdraví, vztahů nebo čehokoli jiného," říká Věra Vojtěchová z pražského Domu jógy.

Jógová cvičení dokážou nastolit rovnováhu pro tělo i mysl a navodit dobrou náladu.

Tajemství jógy spočívá zejména v protahování, pohyby a jednotlivé asány (polohy) jsou často odpozorovány od pohybů zvířat. "Jóga je zaměřená zejména na naše organické zdraví, rozvíjení svalů je jen příjemný vedlejší účinek," říká cvičitelka Vojtěchová.

Kultivuje mysl

Klasická jóga, zvaná též Hathajóga je pro tělo velmi prospěšná. A to svým působením nejen na fyzické zdraví, ale i psychickou rovnováhu a duševní rozvoj.

"Naprosté soustředění a výdrže v jednotlivých pozicích, meditace, relaxace a dýchací techniky mají za hlavní úkol odvrátit naši pozornost od všech okolních vjemů a kultivovat naší mysl a soustředěnou pozornost," vysvětluje Věra Vojtěchová.

Účinek na zdraví se projevuje ve všech oblastech, protože působení jógy je celostní. Nezaměřuje se jen na jeden problém, ale pozvolna ozdravuje celý organismus. Ásany ovlivňují svaly a klouby, ale také vnitřní orgány, které jsou při určitém nastavení "masírovány" pomocí dechu a tím prokrvovány a posilovány.

Jak jóga „uzdravuje“ tělo - jógovým cvičením lze řešit jakékoliv svalové disbalance - pomáhá na některé anomálie páteře (dané nesprávným držením těla) - upravuje ortopedické problémy i dýchací potíže - může pomoci u alergií, astmatu - prokazatelné účinky jsou i u srdečních a očních onemocnění - pomáhá při roztroušené skleróze (neléčí, ale spíš stabilizuje stav)

"Mnoho lidí přistupuje k józe jako k rehabilitačním cvičením. Ano, výsledkem bývá díky celkové harmonizaci zlepšení zdravotního stavu, pokud máme na mysli fyzické tělo. Mnoho cvičení z jógy také rehabilitační pracovníci s úspěchem používají," vysvětluje Pavel Hájek z Unie jógy.

Jóga pomáhá obecně zvyšovat odolnost. Údajně také dokáže oddálit nástup cukrovky, srdečních chorob, mrtvice a rakoviny tlustého střeva. Zvyšuje rychlost metabolismu a udržuje hladinu cukru v krvi. Je také zjištěno, že pomáhá předcházet vzniku osteoporózy.

Ladné pohyby a výdrž

K józe patří uvolněné pohyby, ladnost, pohodlné provedení cvičení bez bolesti a nepříjemného napětí, výdrž v pozicích.

"Tím, jak nějakou část těla stlačíme, nemůže do ní proudit krev. Vytrváme ve výdrži 10 až 20 vteřin. Tělo pak reaguje zvýšenou činností a pokouší se do stlačeného odkrveného orgánu krev zpět dostat. Po chvilce pozici uvolníme a příval čerstvé prokysličené krve doslova prolije celý orgán, prokrví ho, promyje, nárazová vlna odplaví nečistoty a usazeniny," doplňuje lektorka.

Jóga může i uškodit

I když jóga ve většině případů pomáhá, může se stát i opak. Především pokud cvičíte pod neodborným vedením. Rovněž může cvičencům uškodit, když se při zaujímání pozic nerespektují vlastní hranice pohybu, to znamená, že se se cvičením neustane při bolestivých pocitech.

Jsou ale i lidé, kterým se jóga nedoporučuje ještě z jiných důvodů. Jedná se o jedince s psychickými nebo duševními poruchami, pro které by podle Hájka mohla být dokonce nebezpečná. U depresí sice mohou některé techniky pomoci, ale je třeba odborné individuální vedení velmi zkušeným lektorem.

Do jógy by se neměly pouštět ani ženy v prvním trimestru těhotenství a lidé, kteří jsou akutně nemocní.

"Jóga je vhodná pro člověka se stabilními zájmy. Jestliže někdo vyzkouší cyklistiku, lyžování, aerobik a pak chce vyzkoušet jógu s tím, že až doběhne předplacený kurz, vrhne se na zumbu, nemá cenu, aby s jógou vůbec začínal. Jedná se o celoživotní záležitost, ne-li delší," doporučuje Pavel Hájek.

Kde hledat informace?

První informace o cvičení jógy získáte většinou od svých známých a přátel. Spíš než na výraznou reklamu dejte na osobní zkušenost někoho blízkého.

Pokud nikoho neznáte, obraťte se na některou ze zavedených jógových organizací, které vás mohou odkázat na adekvátního odborníka. Zkusit můžete například Českou akademii jógy, která nejen vyučuje lektory a učitele, ale nabízí také klasické hodiny pro veřejnost v různých kurzech podle věku, zaměření a v různých stupních pokročilosti. Unie jógy má lektorský sbor, kdy každý z lektorů je specialistou na užší oblast.

"Seznam lektorů na našich stránkách zveřejněný není, ale lze oslovit vedoucího lektorského sboru, který kontakt může zprostředkovat," radí Pavel Hájek. Mezi další organizace patří například Sdružení učitelů jógy, Český svaz jógy či jóga v rámci Sokola.