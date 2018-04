Jídlo, díky kterému odoláte únavě. Dopřejte si ryby i ořechy

Lidský mozek je citlivý na to, co jíme a pijeme. Zdravá strava je vhodná nejen jako prevence civilizačních chorob, ale také podporuje správné fungování naší psychiky. Co nás v zimě vzpruží a dodá sílu i do těch nejúnavnějších dnů?

Snažte se i v zimních měsících pokračovat ve vyváženém jídelníčku. Zařaďte raději více bílkovin z kvalitního masa a mléčných výrobků, listovou zeleninu a také potraviny s vysokým obsahem vlákniny a antioxidantů.

Možná nemáte takovou chuť na ovoce a zeleninu, ale neměly by ve vašem každodenním jídelníčku chybět. Vsaďte na sezónní plodiny, jako tuříny, sladké brambory a dýně, z ovoce jsou výbornou volbou fíky, jablka a hrušky.

Ryby ano, rýži méně

Naopak si hlídejte příjem sacharidů. Nedostatek slunečního záření zapříčiňuje úbytek serotoninu v organismu, můžeme proto pociťovat zvýšenou chuť na sacharidové potraviny jako těstoviny, brambory či rýži. Nesmíme však zapomenout, že jejich nadměrnou konzumací lze velmi rychle přibrat na váze.

Potraviny, které vás nastartují * Skořice, zázvor, chilli: Vnitřně vás zahřejí, popoženou metabolismus a nastartují i zpomalené trávení.

* Ovoce: I v zimě potřebujeme vitaminy a osvěžení. Vsaďte na citrusy plné vitaminu C. * Voda s citronem: ideálně hned po ránu pořádnou sklenici. Rozproudí metabolismus, vitamin C vám navíc pomůže s posilováním imunity. * Vitamin D: Pokud ho nemáme dostatek ze slunce, zvyšte v jídelníčku příjem ryb. * Vitamin B: Jeho zdrojem jsou mléčné výrobky, slunečnicová semínka, ořechy, kukuřice, pivovarské kvasnice. * Vitamín A: Najdete ho najdete v mrkvi, rajčatech, zelené listové zelenině, mléčných výrobcích, vaječném žloutku nebo rybách. * Železo: K potravinám, které ho mají vysoký obsah, patří maso, játra, luštěniny, obiloviny, ořechy, slunečnicová semínka, hrozinky, sušené meruňky, pivní kvasnice či mořské řasy. * Omega 3 mastné kyseliny: Ořechy, tučnější ryby či rybí olej vzpruží vaši mysli a zaženou chmury i lenost k aktivitám. * L-tryptofan: Esenciální aminokyselina, která se nezanedbatelně podílí na udržení dobré nálady. Najdete ji v červeném a tučném mase.

Nedílnou součástí zimního jídelníčku by se měly stát potraviny s vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin, jejichž konzumací lze bojovat proti úzkosti, pocitu smutku, depresi či sebevražedným myšlenkám, ale i sníženému sexuálnímu apetitu. Dopřejte si proto dostatek vlašských ořechů, lněných semínek a tučných ryb, jako je losos a tuňák, nebo lžičku rybího oleje.

Nepřitěžujte si

Z hlediska psychiky nám naopak nejvíce škodí zejména dlouhodobě zvýšená konzumace cukru, alkoholu a kofeinu a nasycené mastné kyseliny i trans mastné kyseliny.

Pozor si ale dávejte i na přísné diety a hladovění, které tělo vyčerpává.

„Hladovění a striktní omezování určitých základních živin se na našem zdraví negativně podepíší. Stejně jako dlouhé pauzy mezi jídly, nepravidelnost stravování a nejrůznější diety. Takové extrémy ve zdravém životním stylu nemají co dělat,“ vysvětluje výživová poradkyně a psycholožka Zuzana Douchová, odborný garant iniciativy Vím, co jím a piju.

Ani opačný extrém není dobrý. Přejídání do úmoru zatěžuje trávicí trakt a zpomaluje celý organismus. Místo velkých porcí jezte raději pravidelně, ale střídmě.

Osvědčený životabudič

Dokonalým životabudičem a zároveň i posilou pro imunitní systém je vitamin C. Zvýšenou potřebu tělo vykazuje v době infekčních onemocnění, ale i při psychické či fyzické zátěži a stresu. Vitamin C je důležitý i pro normální průběh biochemických reakcí, např. podporuje detoxikaci jater, tvorbu kolagenu, vstřebávání železa a metabolizmus tuků. Posiluje psychickou koncentraci a celkově probouzí organizmus k životu.

Pokud máte oslabenou imunitu a získat dostatek „céčka“ ze stravy vám dělá problém, můžete vsadit na vitamin v tabletkách nebo infuzní terapii.