Jídlo jako lék: potraviny, které vám posílí imunitu

Dětská imunita Nastoupila jste do práce po mateřské a od té doby, co je vaše dítě ve školce, pořád marodí. Viróza, průdušky, chřipka... Jeho imunita se teprve tvoří, je však možné ji posilovat, třeba zdravým jídlem. Dokud byl potomek s vámi doma, nemohl se s viry tak často potkávat a školka je ideální místo pro jejich množení. Malé děti ještě nemají vypěstované hygienické návyky: nemyjí si ruce, dokud jim to dospělý nepřipomene, neumí pořádně smrkat. A hlavně - nemají pořádně vytvořenou imunitu, která vyzrává během prvních šesti let života a kterou utváří i kontakt s chorobami. Jinak řečeno: když vaše dítě onemocní chřipkou, vytvoří se v jeho těle protilátky a příště už viru lépe vzdoruje. Jeho imunitě však můžete pomoct i vy. Velmi totiž záleží na přísunu zdravého jídla s vitaminy a dalšími důležitými prvky. Strava by měla obsahovat hodně bílkovin, protože díky nim se vytvářejí protilátky. Prebiotika a probiotika v mléčných výrobcích napomáhají tomu, že se v těle drží "přátelské" bakterie, které likvidují nežádoucí mikroorganismy. Každý den by dítě mělo sníst dvě porce ovoce (jednou porcí je míněn i pomeranč) a tři porce zeleniny. Důležité je také libové maso, ryby, celozrnné pečivo, luštěniny, rostlinné oleje. Zdravé jídlo jezte s nimi, těžko je navyknete na přísun vitaminů, když jim předložíte brokolici a sami si na talíř naservírujete párek. Strava však nezmůže úplně všechno. Imunitu posiluje i psychická pohoda, proto vyvarujte dítě stresů, sportujte s ním, berte ho do přírody. Pokud onemocní, pošlete ho do školky, až se úplně uzdraví, jinak rychle chytne něco jiného. A rychlý sled nemocí jeho imunitní systém vyčerpává.