Jídelníček v těhotenství: zapomeňte na hermelín

Skutečnost, že v těhotenství víc než kdy jindy záleží na vašem stravování, je pravděpodobně známá i dětem školou povinným. Stejně tak jako doporučení, že jídelníček těhotné ženy by měl mít lehké, zdravé a pestré složení.

Víte ale, jak tuto obecnou poučku převést do praxe, co by tedy měl váš těhotenský jídelníček konkrétně obsahovat a na jaké potraviny si naopak nechat zajít chuť?

Nepodceňte "přípravu"

I kdybyste celý život zdravou výživu ignorovala jako zbytečnost, v těhotenství byste svůj postoj měla přehodnotit. V žádném jiném období vašeho života totiž vaše tělo tolik nepotřebuje vyvážené složení potravin. V první řadě zapomeňte na tradovaný mýtus, že těhotná žena by měla jíst za dva.

Podle údajů American Pregnancy Association byste měla v prvním trimestru zvýšit svůj příjem o sto kalorií denně, ve druhé a třetím trimestru potom o přibližně tři sta kalorií.

To znamená, že si například večer můžete dopřát jednu lehkou přesnídávku složenou z ovoce a jogurtu navíc, ale rozhodně není žádoucí svůj kalorický příjem násobit.

Jakýmsi zaříkávadlem těhotných žen je kyselina listová, která je nezbytná pro správný rozvoj nervové soustavy dítěte. Její obsah v běžném jídelníčku je obvykle nedostatečný, proto lékaři doporučují užívat tři měsíce před početím a první tři měsíce těhotenství 0,4 mg kyseliny listové denně. Těhotenské vitaminy s jejím obsahem by se měly stát automatickou součástí vašeho jídelníčku.

Studie provedená na začátku letošního roku na univerzitě v Mnichově, jejíž výsledky citoval magazín Science Daily, ale zjistila, že naprostá většina žen buď začne tyto potravinové doplňky brát velmi pozdě, nebo je nebere vůbec. Týká se to především přípravků s obsahem kyseliny listové, jódu a železa, které jsou v těhotenství obzvlášť důležité.

Největší problém spatřují odborníci v tom, že ženy začínají tyto přípravky užívat až poté, co otěhotní, a podceňují jejich důležitost před početím. Naopak jakmile žena otěhotní, velmi často, podle autorů studie, začne brát větší dávky vitaminů, než je žádoucí. Téměř třetina žen se údajně řídí absurdním heslem: Čím víc vitaminových doplňků, tím zdravější dítě. Před svévolným zvyšováním dávek průmyslově vyráběných vitaminů však odborníci důrazně varují.

Rybí tuk a buráky

Patříte mezi vegetariánky? V těhotenství byste se měla vrátit ke standardnímu jídelníčku s obsahem masa. Právě v libovém červeném mase, drůbeži a rybách se nachází nejvíc železa, které je nutné pro správné krevní zásobení dítěte a prokrvení placenty. A mimochodem, vzpomínáte si na školku a nenáviděný rybí tuk? V těhotenství se vám vyplatí tuto averzi překonat a koupit si doplňky s jeho obsahem.

Podle výsledků výzkumu, zveřejněného v roce 2006 v Archives of Disease in Childhood, mají totiž děti matek, které v těhotenství užívaly přípravky s obsahem rybího tuku, lepší koordinaci a vykazují lepší výsledky v testech verbálních schopností a porozumění.

Denně by se ve vašem těhotenském jídelníčku mělo také objevit až šest porcí mléčných produktů, které zásobí tělo vápníkem. Ten je důležitý pro zdravé kosti a zuby dítěte i vaše. Samozřejmostí je hojná konzumace ovoce a zeleniny v těhotenství.

Mimořádný přínos přitom mají pro vaše nenarozené dítě burské oříšky. Tvrdí to alespoň studie z letošního roku, kterou citoval Food Research International. Podle ní ženy, které jedly v těhotenství arašídy, snižují významně riziko, že se u jejich dítěte v pozdější době rozvine alergie na tento druh ořechů.

Zapomeňte na sushi i některé sýry

Podobně dlouhý jako výčet doporučených potravin je však i seznam věcí, kterým by se těhotné ženy měly při svém stravování zásadně vyhýbat. Je zřejmě zbytečné zdůrazňovat, že kouření, alkohol nebo příliš velké množství kofeinu může vašemu nenarozenému dítěti ublížit, věděla jste ale například, že není ani vhodné, abyste si v těhotenství dopřávala jídlo v konzervách?

Podle výzkumu provedeného v roce 2010, který zadala National Work Group of Safe Markets, obsahovalo víc než devadesát procent testovaných konzerv bisfenol A. Ten je dáván do souvislosti s řadou zdravotních problémů a mimo jiné může negativně ovlivnit i vývoj plodu.

Jestliže máte ráda mořské ryby, měla byste v těhotenství snížit jejich spotřebu na maximálně dvě porce týdně. Problematické mohou být zejména ryby s velkým obsahem rtuti, jako je například žralok, tuňák nebo makrela.

Velké potíže vám v těhotenství mohou způsobit nepasterizované potraviny. Právě pasterizace ničí choroboplodné zárodky například listerie, která může způsobit potrat nebo předčasný porod. Odborníci doporučují, aby se těhotné ženy vyhýbaly například měkkým sýrům typu brie, feta, camembert, hermelín a plísňovým sýrům. Pasterizované nejsou i některé druhy mozzarelly, džusů či jogurtových nápojů.

Je proto nutné věnovat dostatečnou pozornost etiketám na potravinách. Z důvodu možného ohrožení bakteriemi (například salmonelózou) byste se v těhotenství měla vyhýbat i ústřicím, sushi, uzeným rybám a jídlům obsahujícím syrová vejce.