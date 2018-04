Jezte zeleninu, pijte mléko a sportujte

Co jsou to antioxidanty? Antioxidanty jsou důležité látky, které mohou pomoci v boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Fungují jako vzpruha organismu v době, kdy tělo bojuje s rakovinovým bujením. Pomáhají mu vypořádat se volnými radikály, což jsou vedlejší produkty kyslíku z buněk lidského těla. Jejich působení poškozuje tělesné buňky tzv. oxidací, tedy stejným procesem, který můžeme pozorovat u mědi nebo při žluknutí másla. V posledních letech se ukazuje, že jsou volné radikály do značné míry zodpovědné také za nemoci jako je šedý zákal, srdeční choroby, stárnutí nebo infekční choroby. Antioxidanty podporují přirozený boj těla s volnými radikály a jsou obzvláště důležité v době, kdy je organismus napaden cizorodou látkou, nebo kdy v těle probíhají zhoubné procesy. Nejsnazší cestou, jak antioxidanty v těle podporovat, je konzumace karotenu, beta-karotenu a luteinu. Dobrým zdrojem antioxidantů je zelenina, cereální potraviny, některé druhy čaje.