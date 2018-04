Jezte a hýbejte se. Jedině tak můžete zhubnout

Na vlastní kůži Týden jsem si přesně psala, co den po dni jím, a pak jsem dala svůj jídelníček ke kontrole Petru Havlíčkovi. A jak jsem dopadla? Jím málo a nepravidelně, a to je největší chyba. Navíc stres zaháním sladkým. Můj denní příjem byl pouhých 1224 kalorií a doporučené množství je 2122 kalorií. Pan Havlíček mi sestavil jídelníček na míru, doporučil mi zvýšit příjem na 1450 kalorií. Abych svoji postavu opravdu změnila, musela jsem skladbu svého jídla výrazně změnit. Snažím se jíst pravidelně co tři hodiny, i když to opravdu pro mě není jednoduché. Bohužel nemám tolik času na přípravu jídla, a tak to občas mírně šidím. Měla bych si potraviny vážit, abych přesně věděla, kolik toho sním, většinou to bohužel nestíhám. Ale skladbu jídelníčku se snažím dodržovat. Piju jen neslazenou vodu, občas ředěný džus a můžu i jednu kávu denně a dokonce s cukrem a mlékem - což bych si nerada odepírala. Do toho všeho se snažím i třikrát až čtyřikrát týdně sportovat, což v mém napjatém plánu považuji za opravdové umění. Ale první výsledky už jsou tu. Za tři týdny snahy mám 1,5 kilogramů dole. Vím, není to moc, ale i první úspěch se přeci počítá... A tak pokud chcete opravdu něco na své postavě změnit, jezte pravidelně a hýbejte se. Občas si pak můžete dopřát i nějakou tu lahůdku. Taky to dělám:-) Uvidíme, jak to půjde dál.