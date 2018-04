Jen očkování a sexuální abstinence vás ochrání před HPV, řekl lékař

Proč se vlastně chlap stane gynekologem? Co ho k tomu vede? Pro mnohé ženy jsou gynekologové zkrátka podezřelí....

Rakovina děložního čípku minulostí? Od dubna startuje hrazené očkování

Do deseti let by v Česku mohl výrazně klesnout počet případů rakoviny děložního čípku. Zdravotní pojišťovny začnou od...