Jehlové podpatky ničí nohy

Každý pár malých nohou stojí celou vanu slz, praví čínské přísloví. Potvrdit by to mohly ženy, které kvůli parádě chodí na jehlových podpatcích. A také lékaři, kteří jim pak nohy léčí.

Ženy se většinou s problémy způsobenými špatnými botami obracejí na ortopeda. Vadu operativně napraví, pokud ale člověk nezmění i dosavadní pohybové návyky a neužívá korektory do bot, časem se vada projeví znovu. Řešení nabízí v Česku nový obor podiatrie.

Deformace už od dětství

Viceprezident České podiatrické společnosti Miroslav Havrda má v péči přední české sportovce a špičkové tanečníky. Vyhledávají ho, aby jim poradil v péči o nohy přetěžované náročným pohybem. Do jeho ordinace ale přicházejí i běžní pacienti, nejčastěji kvůli bolestem prstců, jak se odborně prsty na nohou nazývají, a plosek. Ze špatných nohou ale mohou bolet i záda nebo hlava.

Podle lékařských studií se 99 procent dětí narodí se zdravýma nohama.Třetina prvňáků ale už má nohy zdeformované. Na vině jsou nevhodné boty. Častým problémem dětí bývá špatná podélná klenba nohy, dospělé trápí častěji špatná klenba příčná.

"Nejprve uděláme diagnostiku, na denzometrické desce změříme tlaky chodidel při stoji a chůzi. Noha se pak vložkou nevypodkládá metodou pokusu a omylu, ale jak pacient potřebuje," popsal Havrda. Pacientovi vytvoří korektor, doporučí vhodné boty a pošle ho na rehabilitaci.

Umění výběru

Vbočený nebo kladívkový palec či zvětšený kloub je možné napravit operativně, pak ale musejí opatření pro lepší chůzi pokračovat. Operaci kladívkového prstu podstoupila před týdnem v Úrazové nemocnici Brno padesátiletá Tatiana Kolouchová. Pracuje jako bankovní úřednice a denně nosí střevíčky na podpatcích a ví, že se to na jejích nohou podepsalo.

Vyhnutý prst na levé noze ji tlačil a bolel, navíc noha nevypadala hezky. Po operaci hodlá chodit na rehabilitaci, aby se jí potíže nevrátily.

Odborníci doporučují věnovat zdraví nohou náležitou pozornost a nešetřit na kvalitních botách. Pro zdravé nohy radí chodit co nejvíc bosky, dovolená k tomu dává dobrou příležitost. Upozorňují, že při nakupování bot nestačí si boty jen obout, ale také se v nich projít. Střevíce je dobré vyzkoušet odpoledne, kdy noha trochu naběhne. Podešve by měly být pružné, aby tlumily tvrdé dopady.

Během dne by člověk měl vystřídat alespoň tři typy obuvi: domácí, na cestu do zaměstnání a na přezutí v práci. Módní společenskou obuv by ženy měly nazouvat jen na dobu nezbytně nutnou, tedy nejvýše na tři až čtyři hodiny denně.