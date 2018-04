Jedna ze čtenářek změní své tělo za 250 tisíc. Hlasujte pro svou favoritku

Kterou vyberete? Jaroslava, 45 let "Vzhledem k tomu, že mé téměř pětadvacetileté manželství prochází krizí, mohla by mi změna vzhledu třeba pomoci k tomu, abychom k sobě s manželem opět našli cestu. Byl by to určitě pro něj i příjemný dárek k eventuální stříbrné svatbě. Přihlášení do této soutěže je výzvou k pokusu uskutečnit svůj sen o vylepšení celkového vzhledu, který bych nebyla schopná sama financovat," svěřuje se paní Jaroslava. Co si přeje změnit? Chci odstranit jizvu na čele, upravit povadlá víčka, modelaci prsou, odstranit převislé břišní stěny, odsát podbradek, tuk z břicha a z vnitřní strany stehen. Jana, 41 let

"Před osmi lety jsem se rozvedla, protože si manžel našel mladší přítelkyni. Mám dvě děti, musela jsem si najít více zaměstnání a začít úplně od začátku. Při sedavé práci jsem začala přibírat. Za osm let jsem nabrala 15 kilo. Zkoušela jsem cvičit, ale nevydržela jsem to. Teď jsme se přestěhovali do nového bytu a tak jsem si dala předsevzetí, že se sebou už musím konečně něco udělat a získat tak trochu toho potřebného sebevědomí," prozrazuje paní Jana. Co si přeje změnit? Břicho, zmenšit prsa, upravit víčka, liposukci stehen a paží, lifting obličeje.