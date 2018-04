Je možný převoz proti vůli pacienta?

Víte, jak zůstat ve vybrané nemocnici? Nemocnice by měla respektovat volbu svých klientů a proti jejich vůli je nikam jinam nepřevážet. Jak postupovat v případě, že vás nebo vašeho blízkého přesto nechali umístit jinam, ačkoli jste to nechtěli, radí Jiří Šimek z Ústavu lékařské etiky. • Máte právo zvolit si zařízení

Zdejší zákony umožňují každému člověku, aby si vybral místo k ošetření, tedy i nemocnici, kde bude hospitalizován. Ta ho může odmítnout pouze v případě, že má plno, ačkoli tato možnost je nižší norma než zákon. • Souhlas pacienta je základem

Léčebné úkony, tedy i převoz do jiného zařízení, neboť stále jde o zvažování rizika cesty pro nemocného a přiměřenost pokračování péče, se mají odehrávat primárně se souhlasem pacienta. • Pokud vás převážejí, stěžujte si

Když vás či vašeho příbuzného nechala nemocnice převézt jinam, ačkoli jste to odmítali, stěžujte si. Výjimkou by měl být případ, kdy to vyžaduje zhoršení zdravotního stavu, to by vám však lékaři měli říci předem. • Trvejte na řádném vyšetření

Když už se stalo, že nemocnice nechala pacienta přemístit jinam a jeho zdravotní stav se zhoršil, měl by on či jeho blízcí požadovat řádné vyšetření celého případu. • Včas zbytečný boj vzdejte

Mějte na paměti, že stížnost ani potrestání lékařů zdraví a životy nevrátí. Je nutné najít správnou mez a ve chvíli, kdy se ukáže "neprůstřelnost" věci, což může být i prostě tím, že lékaři nic špatného neudělali, boj vzdát, protruchlit se ztrátou a pak se zabývat něčím plodnějším.