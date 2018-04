Je káva zdravá, nebo ne? Ani odborníci si nejsou jistí

NA KÁVĚ NEŠETŘETE Když si půjdete koupit kávu a bude podezřele levná, nevěstí to nic dobrého. Někdo má rád klasickou mletou kávu, tedy turka, jiný propadl instantní kávě, která se vyrábí z kávového extraktu. Mletá káva se rozděluje do dvou jakostních skupin - arabika a méně kvalitní robusta, případně jejich směs. Složení výrobku by mělo být na etiketě. Arabika není moc hořká, má sametově jemnou chuť. Robusta chutná hutněji, hořce, ale chybí jí příjemné aroma. Jedná se o kávu nevalné kvality používanou kvůli nízké ceně.