Je dobré jíst maso, nebo ne?

Kláře je osmadvacet. Maso nejí druhým rokem. "Prostě ho nepotřebuju, není to proto, že by mi bylo třeba líto zvířat," tvrdí štíhlá mladá žena z Brna, kde pracuje v bance.

O tom, že vůbec nejí maso, vědí její rodiče, ale už ne její přítel, shodou okolností začínající lékař - jak sama říká, asi by ho to zarazilo. "On mi tvrdí, že člověk má jíst všechno, protože jinak mu bude něco chybět," doplňuje Klára.

Jak říká, ví o tom, že vegetariánům mohou chybět důležité vitaminy skupiny B, a proto se je snaží doplňovat například pivovarskými kvasnicemi.

"Jenže to je právě ono, tyhle dívky se pořád hodně hlídají a nervují se tím, přitom by skutečně bylo lepší, kdyby jedly od všeho něco," reaguje na podobné příběhy profesor Josef Hyánek, primář klinické biochemie pražské nemocnice na Homolce.

Děti v ohrožení

Neustálé sledování jídelníčku však není nejhorším možným důsledkem vegetariánství. "Tím je fakt, že těmto ženám hrozí narození poškozených dětí," varuje lékař Hyánek. Vegetariánská strava totiž obsahuje málo vitaminů skupiny B a kyseliny listové, které jsou přitom nezbytně důležité pro vývoj nervové soustavy dítěte.

"A to zejména během prvních tří měsíců gravidity, kdy třeba žena ani neví, že je těhotná," dodává lékař. Lékař Hyánek na základě vlastní zkušenosti tvrdí, že právě varování, že vegetariánství může ublížit nenarozenému dítěti, často zabere a přesvědčí dívku, aby alespoň někdy maso snědla.

"Znám to od nás z nemocnice, tam se občas ukáže, že sestřičky jsou vegetariánky. Vysvětlím jim rizika a ony toho nechají. A ještě přiznávají, že jim padaly vlasy nebo že ztratily menstruaci," líčí profesor.

Chybějí-li bílkoviny

Po mnohaletém masovém půstu mohou jak ženám, tak mužům chybět bílkoviny nutné k obměně bílkovin a tvorbě svalů. Na druhou stranu to neznamená, že by se člověk měl krmit masem nad únosnou míru - nemusí být nutně na talíři každý den, přednost by mělo mít drůbeží a rybí.

Výrazné omezení masa pak skutečně může pomoci člověku, který má potíže s vysokou hladinou cholesterolu. Jak potvrdil výzkum z USA publikovaný v lékařském časopise Journal of the American Medical Association, právě vegetariánská dieta ho dokáže snížit.

Němečtí vědci z Centra pro výzkum rakoviny v Heidelbergu zase letos přispěli objevem, že lidé, kteří jedí minimum masa, žijí déle než ostatní. Jejich studie zároveň ukázala, že úplné vyhýbání se masu není nejzdravější.

A jak je to s objevem, že přesto přese všechno mají někteří vegetariáni vysokou hladinu cholesterolu? "Je to vrozená metabolická porucha," vysvětluje kardioložka Hana Rosolová z plzeňské fakultní nemocnice. Takovým lidem mohou pomoci pouze léky.