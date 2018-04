Chození naboso se hodí jen pro 15 procent lidí. Jste mezi nimi?

Odborníci nicméně nejsou v názoru na prospěšnost tohoto trendu jednotní, a podle některých s sebou dokonce nese i nemalá rizika. A možná vás překvapí, že největším z nich není to, že si o něco můžete rozříznout nohu. Způsob, jakým člověk bez bot nebo v barefoot obuvi drží rovnováhu nebo se pohybuje, je totiž jiný než ten, který jsme si vyvinuli za roky strávené v běžné obuvi. A jako každá změna, i jiný způsob pohybu může být pro tělo šokem, který způsobí problémy.



„Lidé chodili mnoho tisíc let naboso, dokonce i můj dědeček chodil do školy v létě bos. Mnoho Indů či Afričanů nebo i Tibeťanů chodí doposud bez bot. Jejich noha je na tuto aktivitu adaptovaná, ploska má hyperkeratózu, noha je svalnatá a stabilní,“ uvádí neurolog a podiatr Miroslav Havrda svůj výklad o bosém chození.



Pozor na únavové zlomeniny i záněty

Oproti tomu u nás v Evropě je noha odmala obouvána do poměrně pevné obuvi na běžné chození i na sport. „Pokud se chceme dostat časem 100 let nazpět, je potřeba chůzi naboso nebo lépe v minimalistických botách velmi pozvolna dávkovat a poslouchat odezvu vlastního těla. V případě již malých bolestí chodidla je potřeba přestat,“ radí podiatr.

Pokud to totiž člověk s „novým“ stylem chůze nebo běhu přežene, může to mít hodně nepříjemné následky. „Při razantnějším používání minimalistických bot nebo při běhání naboso jsou i u trénovaných jedinců běžné únavové zlomeniny dolní končetiny a také je velké riziko zánětu měkkých tkání chodila (plantární fascitida) či zánětů obalů Achillovy šlachy (peritendinitida),“ varuje doktor Havrda.

Potíže hrozí především lidem, kteří mají nějakou vadu dolních končetin. „Mnoho lidí má biomechanickou vadu či asymetrii lokomoce, ale neví o tom, a chůze či běh naboso zde akceleruje problémy, které by se jinak vůbec nemusely projevit. Také mnoho lidí trpí např. plochonožím, má chybné postavení kotníků, klinicky němé patní ostruhy, počínající artrózy nosných kloubů dolních končetin, prediabetes nebo mnoho dalších onemocnění, která zatím nejsou zjištěna,“ vysvětluje lékař a dodává, že potíže mohou mít i mnozí lidé s obezitou.

Obecně by se „bosování“ (jak se chůzi naboso někdy říká) měl vyhnout každý, kdo má ortopedickou vadu nebo neurologickou vadu dolních končetin (vyskytuje se často třeba u diabetiků). Chůzi naboso nebo v barefoot botách také odborníci nedoporučují lidem, kteří se po většinu času pohybují po pevných površích, jako je asfalt, beton nebo dlažba: celodenní pobíhání po městě v bosobotách je pro nohy velká zátěž a stimulace nohy přírodním povrchem zde zcela chybí.

Zkoušejte opatrně

Pokud máte chuť si běhání naboso nebo trvalé nošení bosobot vyzkoušet, držíme vám palce. Myslete přitom na doporučení podiatra doktora Havrdy: „Zcela zdravý a trénovaný člověk by v zásadě mohl vyzkoušet chůzi na boso. Takto zdravých lidí je podle zkušeností amerických podiatrů pouze asi 15 procent. Patříme mezi ně?“

Jestliže chcete začít chodit prostě jen bosky, tedy nepořizovat barefoot obuv, máte celou škálu možností - můžete bez bot chodit doma, na zahradě nebo třeba i na nějakou procházku po přírodním povrchu (tedy ne po asfaltu). Možná zjistíte, že je to příjemné a osvěžující. Nezapomínejte ale dbát na stav svých nohou: když popraská zrohovatělá kůže, je to nejen neestetické, ale může to být i bolestivé a hrozí také infekce.

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Zdraví.