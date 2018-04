Játra se budou regenerovat pomocí buněk kostní dřeně

Podle člena výzkumného týmu profesora Nicka Wrighta by použití této metody bylo užitečné zejména pro pacienty, jejichž játra byla poškozena vedlejšími účinky léků nebo při odstraňování rakovinných nádorů a u nichž zdravá část jater už nestačí plnit svou funkci.

"Vyhnuli bychom se tak současným problémům s transplantací jater v případech, kdy tělo nový orgán odmítá," uvedl Wright. Játra, která špatně fungují, pravděpodobně kvůli chybnému genu, by podle Wrighta mohla být "opravena" použitím buněk z kostní dřeně, v nichž by byl fungující gen. Jednoho dne by dokonce mohlo být možné nechat pacientům narůst celá játra, domnívá se britský vědec.