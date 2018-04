Jarní únava není nemoc. Někdy stačí jen doplnit ty správné vitaminy

Co je hlavní příčinou toho, že lidé jsou na jaře unavenější než jindy? Odpovídá neurolog Martin Jan Stránský z Polikliniky na Národní v Praze:

Žádná fundovaná vědecká studie dosud nedokázala, že jarní únava skutečně existuje jako diagnostikovaná nemoc. Na jaře se mění počasí, mnoho lidí to může podcenit a začne zase fungovat naplno. Mohou také dostat chřipku, protože v tomto období se stále může vyskytovat, nebo se nachladit. Mohou tvrdit, že na ně má špatný vliv změna času, ve skutečnosti ale hodinový rozdíl žádnou roli nehraje. Hlavní příčinou toho, co je označováno lacinou nálepkou jarní únava, je jen to, že člověk přes zimu zlenivěl. Seděl většinou doma u televize nebo ještě raději v hospodě či v kavárně. A pak vyjde ven, vidí všude kolem sebe zeleno a uvědomuje si, že přichází doba aktivity. Také je tu více slunce, které nastartuje produkci vitaminu D, na němž do značné míry závisí dobrá nálada. To a zvýšený pohyb znamená, že na únavu se tak či onak brzy zapomene.