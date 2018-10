Lara by jednou chtěla tančit, říká maminka, které pomohl Jarmark

Komu pomohl podzimní Jarmark OnaDnes.cz Díky čtenářům a Jarmarku OnaDnes.cz se vybrala částka 313 398 korun, z toho 256 398 korun půjde na kompenzační pomůcky pro dvojčata Blanky Krouzové a 57 tisíc přispějeme na auto Laře a její mamince Michaele Sovincové. „Každý Lařin samostatný krůček je radost,“ říká její maminka Michaela.

„Přišly o auto, které stálo zaparkované před domem a ve velké rychlosti jej nabourala řidička pod vlivem prášků na spaní. Auto přitom nutně potřebují, protože Lara se chodit teprve učí a maminka ji vozí nejen do školy, ale také po rehabilitacích,“ zdůvodnila rozhodnutí pomoct mamince Michaele Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert, která je spolupořadatelem Jarmarku OnaDnes.cz.

Lara se měla narodit jako zdravé miminko, ale při porodu nastaly komplikace. „Na svět přišla přidušená, lékaři ji museli křísit a několik prvních hodin života strávila na jednotce intenzivní péče,“ vzpomíná maminka na nelehké období, které bohužel pokračovalo.

O tom, že dcera není v pořádku se Michaela dozvěděla až pozdě, takže s rehabilitací nezačala včas, jak by bylo potřeba. Laře je teď 11 let. „Její diagnóza je dětská mozková obrna, mozečková forma s narušeným centrem rovnováhy, spastická diparéza - svaly a šlachy na nohou jsou stažené a zkroucené. Do toho trpí těžkou vrozenou oční vadou zvanou aniridie, Laře chyběly duhovky v obou očích. Je světloplachá a potřebuje silné dioptrie,“ líčí maminka.

Díky intenzivní rehabilitaci se však podle slov Michaely její stav zlepšuje. „Nyní dokáže dokonce sama ujít pár kroků, samozřejmě pod dohledem dospělého,“ líčí maminka, která by prostřednictvím iDNES.cz chtěla poděkovat všem dárcům za velkou pomoc.

„Peníze použijeme na doplacení nového auta, bez kterého se Lara nikam nedostane,“ uvedla a popsala nehodu, která jim o prázdninách zkomplikovala život.

„Pod vlivem prášků na spaní nabourala řidička brzy ráno na parkovišti u našeho paneláku tři auta. Vjela do nich plnou rychlostí a u našeho zničila zadní nápravu, takže nezbývalo než auto prodat do šrotu. Jenže jsme na něj dostaly příspěvek od státu, který platí na sedm let užívání a my ho měly teprve čtvrtým rokem. Proto nám úřad práce vyměřil k vrácení do konce roku 81 149 korun,“ říká zoufalá maminka Lary, jíž by při nesplacení vyměřené částky hrozila exekuce.

Pojišťovna zaplatila peníze za vzniklou škodu a Michaela zažádala o nový příspěvek na auto. Vybrala takové, které by Laře vyhovovalo až do dospělosti, ale desítky tisíc stále chyběly.

„Zažádala jsem o prominutí vrácení 81 tisíc z důvodu zvláštního zřetele, ale úřad práce bohužel žádost zamítl. Podala jsem odvolání na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale vyřízení může trvat i rok,“ líčí a je vděčná, že existují dobří lidé a nadace, jako jsou Konto bariéry nebo Nadace Agrofert, které v tak složitých chvílích opravdu pomohou.

„Snažím se pro Laru obětovat naprosto vše, žijeme bez tatínka a neustále dřeme, aby se Laře jednou splnil sen stát se baletkou.“