Japonské dietní brýle pomohou zhubnout i těm, kdo nemají pevnou vůli

Na "dietních" brýlích je malá kamera, která snímá záběr jídla a pošle ho do počítače, který obrázek pozmění tak, aby sousto vypadalo větší nebo lákavější. Při testovacím provozu dobrovolníci snědli o téměř deset procent méně, když se jim to, co jedli, jevilo o polovinu větší. A snědli naopak o 15 procent víc, když počítač jejich jídlo zmenšil na dvě třetiny skutečné velikosti.

Speciální brýle pomohou jedlíkům změnit realitu: obyčejná sušenka vypadá lákavější, malá porce působí větší.

Profesor Mičitaka Hirose z Tokijské univerzity agentuře AFP řekl, že je nesmírně zajímavé, jakým způsobem je možné použít počítače k ošálení lidské mysli.

"To, jak se dají oklamat různé smysly nebo jak na nich s využitím počítačů stavět, je velmi důležité při studování virtuální reality," dodal.

Běžná zařízení virtuální reality, která se snaží zajistit komplexní vjemy, jako jsou dotyky, obvykle podle Hiroseho vyžaduje masivní vybavení nebo zařízení. Ale využít jeden nebo dva smysly k oklamání jiných, to je podle něj cesta k řešení tohoto problému. "Realita je v naší mysli," konstatoval Hirose.

Jeho tým zatím neplánuje dát svůj vynález ke komerčnímu využití, ale chce dál zkoumat, zda by brýle mohly lidem pomáhat při hubnutí.