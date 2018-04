Japonci slibují recept na nespavost

Ta má svému uživateli - i tomu, kdo trpí nejhorší nespavostí - zaručit, že usne a prospí nerušeně alespoň osm hodin.

Kukaň s vybavením, za něž by se nemusel stydět ani slavný agent James Bond, firma slibuje představit příští týden.

Budoucí spáč dokonale izolovaný od vnějšího světa usedne do měkoučkého skládacího lůžka, zatímco za doprovodu měkkých tónů kytary a klavíru bude sledovat na obrovité televizní obrazovce záběry řeky protékající lesem. Nechybí švitoření ptáků a šumění řeky měnící se v zurčící potůček.

Postel, která zajistí masáž krčních svalů, přechází postupně do vodorovné polohy, osvětlení je čím dál tlumenější a nakonec nezbude než upadnout do hlubokého spánku.

Na japonském trhu existují již řadu let různé uspávací prostředky: od speciálních polštářů po zklidňující hudební nahrávky a aromaterapii. Ale poprvé se na to jde tak komplexně.

Na každého však platí trochu jiný metr, a proto firma nejprve nabízí důkladnou diagnózu klientova spánku, po níž mu má být naordinován nejlepší počítačově ovládaný program. Zástupci firmy tvrdí, že se zatím v testovací místnosti podařilo do půl hodiny uspat každého.

Novinka, která by měla přijít na trh přesně za rok, bude stát tři miliony jenů (zhruba 715 000 korun), takže půjde zřejmě i o to, aby uspávací místnost přebila stres, který by mohla taková suma vyvolat.

Studie japonského ministerstva zdravotnictví z roku 2000 ukazuje, že v zemi, kde děti dělají úkoly i po půlnoci a dospělí stráví v práci a v přeplněných dopravních prostředcích většinu dne, si na nedostatek spánku stěžuje 31 procent lidí. Devětadvacet procent je přesvědčeno, že celodenní stres je hlavní příčinou nespavosti.