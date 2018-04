Jaké neduhy dokáže vyléčit čokoláda

Historie čokolády Kakaovník, z jehož bobů se čokoláda vyrábí, pochází z Jižní Ameriky. Prvním Evropanem, který se s ním seznámil, byl Kryštof Kolumbus, když v roce 1502 na své čtvrté a poslední cestě do Ameriky blízko Hondurasu potkal velkou kanoi plnou kakaových bobů. Do Evropy však toto zboží přivezl až španělský dobyvatel Hernando Cortéz o 20 let později. Původně historikové předpokládali, že průkopníky ve zpracování kakaových bobů byli Aztékové a že je dokonce používali jako platidlo. Avšak slovo "kakao" pochází z jazyka Mayů, kteří obývali oblast dnešního jižního Mexika a Střední Ameriky, a vyskytuje se na nádobách z doby kolem roku 500 n. l. Je však možné, že kakaové boby znali už Olmekové, předchůdci Mayů. Tito lidé připravovali z rozdrcených kakových bobů šlehané nápoje, do nichž přidávali různé přísady podle ročního období, například vanilku, víno, skořici či koření chili. Věřili, že kakaový nápoj je léčivý, současně měl být afrodisiakem. Skutečně první oficiální dodávka kakových bobů do Evropy byla historicky zaznamenána z Veracruz do Sevilly roku 1585. Evropané nejprve rovněž popíjeli nápoj s přísadou různých koření, které však bylo brzy nahrazeno chutnějším cukrem. Čokoláda byla určena pouze pro bohaté a šlechtu nejprve ve Španělsku, záhy se však rozšířila po celém starém kontinentě. Záměna koření za cukr byla zlomem ve vývoji zpracování kakaa: pomalu začala vznikat čokoláda tak, jak ji známe dnes. V roce 1828 si Holanďan Conrad J. van Houten nechal patentovat lisování kakaového másla z pražených, odslupkovaných a rozdrcených bobů, čímž vznikl další produkt, z něhož se mletím stal kakaový prášek. O dvacet let později Angličan Joseph Storrs Fry vyrobil čokoládu, která vznikla smícháním kakaového prášku, kakaového másla a cukru. A konečně Švýcar Daniel Peter přišel s nápadem přidávat do čokolády sušené mléko, které vyráběl další Švýcar - Henri Nestle. A pravá čokoláda byla na světě.