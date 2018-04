Potravinová intolerance může být původce vašich záhadných potíží

„Vloni jsme si s manželem skutečně užili. Začalo to tím, že si někdy v létě začal stěžovat na to, že je pořád unavený, nemůže se na nic soustředit a pořád by spal. Nepřikládala jsem tomu větší váhu a říkala jsem si, že unavený je v dnešní době každý,“ popisuje šestatřicetiletá Eliška.

„Jenže pak si začal stěžovat na bolesti břicha. Bylo mu špatně prakticky každý den a nepomáhaly žádné běžně dostupné prášky na podporu trávení, žaludek a podobně.“



„Hodně v té době zhubl, protože se bál najíst, že mu bude zase zle a přiznávám, že jsem byla dost zoufalá. Bála jsem se, jestli mu nakonec v těle neroste něco zhoubného. Obešel kolečko doktorů, včetně vyšetření žaludku a střev, ale nic se neukázalo. Nakonec mu jedna osvícená doktorka poradila, aby si zapisoval všechno, co jí, a zkoušel postupně vysazovat jednotlivé skupiny potravin, jestli nezpozoruje zlepšení. Byla jsem k tomu dost skeptická a neuměla jsem si představit, že to bude zkoušet. Ale měl obrovské štěstí a hned napoprvé se strefil. Ukázalo se, že má intoleranci na mléčné výrobky. A to i přes to, že je přes čtyřicet let jedl bez problémů a testy na alergii mu vyšly negativně. Jakmile je vyřadil z jídelníčku, bolesti břicha zmizely a výrazně se zlepšila i jeho únava.“



Možná i vy trpíte řadou obtěžujících zdravotních nepříjemností, ale vlastně vás nikdy nenapadlo podezírat jídlo. Nikdy jste totiž netrpěli žádnou alergií (případně vám vyšly dokonce i negativní testy) a nikdy jste si ani nevšimli, že by vám bylo po nějakých potravinách špatně. A přesto se vás potravinová intolerance může týkat.



Intolerance není alergie

I když si to většina lidí plete a domnívá se, že potravinová intolerance a alergie jsou jedno a to samé, mezi těmito zdravotními komplikacemi je velký rozdíl.

Záhadné příznaky Následující obtíže mohou být způsobeny právě potravinovou intolerancí. Často se objevuje hned několik symptomů najednou.

- Únava - Bolest svalů a kloubů - Poruchy soustředění - Zácpa, průjmy, plynatost, nadýmání - Zadržování vody - Atopický ekzém - Akné - Svědění a pálení kůže - Bolesti břicha - Otoky - Migrény - Nadváha, nebo naopak váhový úbytek - Poruchy spánku - Neplodnost - Noční pocení - Častá nemocnost, oslabená imunita

Zatímco potravinové alergie a jejich mechanismus je velmi dobře prozkoumaný, potravinové intolerance jsou v zásadě novou diagnózou, o jejíž existenci nemá řada lidí ani tušení.

Potravinové alergie jsou pro postiženého mnohem lépe rozpoznatelné, protože alergická reakce se obvykle dostavuje po několika minutách (odborníci uvádí nástup příznaků maximálně do dvou hodin) po požití alergenu. Oproti tomu symptomy potravinové intolerance nastupují až po několika hodinách až dnech po konzumaci problematické potraviny. Většina lidí si proto své problémy s onou potravinou vůbec nespojí.



Alergické symptomy jsou také obvykle mnohem jednoznačnější než projevy potravinové intolerance. Klasicky k nim patří rýma, otoky, dušnost, vyrážky, či svědění. Laicky řečeno; tělo vám dává jasně najevo, že jste snědli něco, co mu nevyhovuje.

U potravinové intolerance jsou symptomy sice nepříjemné ale jaksi obecnější, a proto se dají hůře vztáhnout k jedné konkrétní příčině. Patří mezi ně bolesti břicha, hlavy, kloubů, akné, průjmy, nebo třeba nadýmání.

Ale seznam možných obtíží spojených s potravinovou intolerancí je mnohem delší a jsou mezi nimi i takové obtíže, které by vás vůbec nenapadlo podezírat, jako je například depresivní ladění, úzkostné stavy, zadržování vody, či nadváha. Podle provedeného výzkumu se u pětaosmdesáti procent lidí s potravinovou intolerancí objevuje také výrazně vyšší únava.

Rozdílný je i mechanismus vzniku potravinových alergií a potravinových intolerancí. Zatímco za vznikem alergií stojí protilátky skupiny IgE, za potravinovou intoleranci zodpovídají protilátky skupiny IgG. V případě alergií vyráží náš imunitní systém do boje proti alergenům (většinou jsou to specifické proteiny) obsaženým v potravinám. Alergická reakce je tak vlastně přehnanou odpovědí imunitního systému.

Oproti tomu potravinová intolerance je většinou zapříčiněna nedostatkem určitého enzymu, který by měl zajišťovat štěpení některé složky potraviny, v zažívacím systému.

Dobře skrytý nepřítel

Nejčastější potravinovou intolerancí je intolerance laktózy, tedy nesnášenlivost mléčných výrobků. Podle celosvětových statistik se snížená schopnost trávení laktózy (v různé intenzitě) objevuje zhruba u pětašedesáti procent lidí. Nejhůře jsou na tom z tohoto pohledu Asiaté a nejlépe potom obyvatelé severní Evropy.

Druhou nejčastější potravinovou intolerancí je potom intolerance lepku, kterou podle odborníků trpí přibližně šest procent lidí.

Odhalení potravinové intolerance je o to složitější, že výskyt symptomů je vázaný i na množství problematické potraviny, které zkonzumujete. To znamená, že zdravotní komplikace se objeví pouze tehdy, pokud sníte oné potraviny příliš velké množství. Stejně tak záleží i na tom, jak často problematickou potravinu konzumujete.

Jestliže se ve vašem jídelníčku objeví jednou za čas, k rozvoji symptomů může dojít v horizontu několika hodin až dvou dnů. Pokud si ji však dopřáváte prakticky denně, mohou se symptomy rozvinout do podoby kontinuálních a chronických potíží, což dále ztěžuje nalezení viníka.

Pokud se dlouhodobě necítíte dobře a potýkáte se zdravotními nepříjemnostmi (i když vám možná nepřipadají natolik závažné, abyste kvůli nim navštěvovali lékaře), měli byste možnost potravinové intolerance zvážit. I když je odhalení problematických potravin je téměř detektivní prací, můžete ho zvládnout i svépomocí.

Je nutné zapisovat si všechno, co přes den sníte a pak vždy na několik týdnů vyloučit ze svého jídelníčku určitou skupinu potravin (například mléčné výrobky, potraviny s lepkem, alkoholické nápoje, ořechy atd.). Po vyloučení každé skupiny potravin sledujte, zda se vaše potíže zmírnily a co se stalo po opětovném zařazení vyřazených potravin do jídelníčku. Mějte však na paměti, že potravinové intolerance se často týkají hned několika skupin potravin.

Další možností je podstoupení testu na intoleranci potravin. Ten spočívá v analýze krevního vzorku, který se v laboratoři na přítomnost více než dvou stovek IgG protilátek proti potravinám. V závislosti na jeho rozsahu (zda se necháte otestovat pouze na základní potraviny, nebo chcete mít pokryté skutečně celé potravinové spektrum) stojí od 3 000 do 18 000 korun.

Zatím jedinou možností léčby potravinové intolerance je vyřazení problematických potravin z jídelníčku. Někdy dojde po určité době k samovolné úpravě, jindy musí být vyloučení potraviny trvalé.