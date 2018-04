I běh si můžete zamilovat. Jak začít a vydržet

Nedovedu si představit, že bych na sebe aspoň třikrát týdně neoblékla sportovní oblečení, nenazula tenisky a nevyběhla na několikakilometrový okruh okolo našeho domu. Občas se připojí i děti na koloběžkách a manžel. Díky běhu jsem zhubla několik kilogramů, zpevnila postavu, ale pravidelné běhání mi pomáhá i jako psychický odpočinek od pracovního i rodinného zápřahu.

Přitom je to jen pár let, co jsem s během pomaličku začínala v době, kdy jsem psala články o běhání. Tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, že dokonce letos uběhnu Pražský maraton. I ze své zkušenosti tedy vím, že začít je možné kdykoli a rozhodně nemusíte být žádný sportovec. Chce to jen překonat počáteční ostych a lenost.

Výhodou je úspora času i peněz

Běh má tu výhodu, že patří mezi časově méně náročné a levnější sporty. Výbava se dá pořídit i za relativně malé peníze, i když je samozřejmě možné si koupit i nejmodernější tenisky a oblečení za tisíce. Ale základem je určitě kvalitní obuv (více čtěte zde).

Vyzkoušejte si svůj první závod Začali jste běhat a chcete zkusit svůj první závod? Máte ideální příležitost se zúčastnit T-Mobile Olympijského běhu. Letošní závody s podtitulem „různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“ se budou konat 24. června od 18 hodin minimálně v patnácti městech. Registrovat na závod se můžete zde, startovné se pohybuje v cenách 50 až 200 korun.

Zapojit se ovšem můžete třeba i úplně sami na trase kolem všeho domova pomocí speciální výzvy v aplikaci Endomondo. Svůj první závod můžete také odběhnou 13. června v Plzni, který pořádá web RUNGO.cz

Nemusíte si předem zamlouvat žádné sportoviště a koukat na hodinky, jestli zarezervovaný čas stihnete. Příprava na běh trvá pár minut. Stačí se převléknout, protáhnout a vyrazit. Ideálně teď na jaře, když začíná „venkovní“ sezona, takže se za pár týdnů nebudete muset vymlouvat na to, že začalo sněžit nebo že je náledí.

Pět minut běh, pět minut chůze

Na začátek vůbec nemusíte uběhnout bůhvíjakou vzdálenost. Důležitý je samotný pobyt venku a třeba střídavý běh a chůze. Začněte pěti minutami pomalého běhu a pěti minutami chůze. To mi před lety radil i trenér Vladimír Korbel, který „ladil formu“ například čtvrtkaři Jiřímu Mužíkovi. Nejdůležitější je na úplném počátku překonat vlastní lenost. Ležet u televize je přece příjemnější než se potit na polní cestě. Ale věřte mi, stojí to za to. Časem se na běh budete těšit.

„Někdy se ti asi nebude chtít. Ale musíš si uvědomit, že nebudeš praktikovat žádný závodní běh, zakoušet nepříjemné pocity vrcholových závodníků a překonávat běžecké krize,“ říkal mi trenér Korbel. „Většinou jen budeš muset překonat svou pohodlnost, která je největší překážkou.“ A měl pravdu, když jsem párkrát svou lenost překonala, běh se stal pro mě i mou rodinu oblíbenou sportovní aktivitou.

Na začátku stačí jen 20 minut

Pokud začínáte, tak by první běh neměl být delší než 20 minut. Pro zlepšení kondice, snížení hmotnosti a příjemný pocit je dobré běhat alespoň dvakrát týdně, ale ideální je každý druhý den.

Běž, mami, běž! Připojte se k ostatním maminkám v diskuzi Běžci začátečníci na eMimino.cz.

Postupně dobu běhu prodlužujte. Časem zjistíte, že před měsícem jste běhaly sotva 20 minut a nyní uběhnete 45 minut a jako bonus vám ručička váhy může ukázat až o dva kilogramy méně.

Na běh není nikdy pozdě, začít můžete v jakémkoli věku. Ať je vám dvacet, čtyřicet, nebo šedesát.

Běhat navíc může celá rodina, to je další výhoda tohoto sportování. Děti třeba mohou jet vedle rodičů na koloběžce či na kole, navíc tím získají vzor a nesedí jen doma.

V příštím článku našeho třídílného seriálu vám přineseme další informace, jak se zlepšit a třeba se zapojit do svého prvního závodu.

I to vás totiž motivuje k dalšímu tréninku. Zkuste vyběhnout ještě dnes a uvidíte, že to zvládnete a budete se cítit mnohem lépe.