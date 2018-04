Pět způsobů, jak zabránit odpolední únavě. Omezte cukr a otevřete okno

Pokud v pokročilém odpoledni spoléháte jen na další silný šálek kávy, kolový nápoj nebo tyčinku čokolády, možná je načase vyzkoušet jiné a zdravější způsoby, jak zabránit odpolední krizi. Bohužel většina z nás se nemůže jen tak zastavit a dopřát si osvěžujícího šlofíka.



„Za odpolední únavu může z velké části náš přirozený spánkový režim. Proto se po obědě na pracovištích šikují u kávovarů fronty. Například ve Středomoří vycházejí tomuto režimu vstříc odpolední siestou. Krátký spánek pomůže znovu nabít energii a lidé jsou pak produktivnější. V našem kulturním prostředí však toto bohužel není možné,“ vysvětluje Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví.

Kromě siesty však existují další prostředky, jak se bránit odpolední únavě, přečtěte si, které to jsou.

Nepřehánějte to s kofeinem

Jste zvyklí si ráno koupit téměř půllitrové latté nebo cappuccino a nalít ho do sebe cestou do práce? Změňte taktiku a vaši kofeinovou dávku si rozdělte na menší porce, které budete popíjet v průběhu dne. Alespoň to radí doktor Harris R. Lieberman, psycholog a výzkumník z US Army Research Institute of Environmental Medicine, který vysvětlil pro server prevention.com, že vypitím jedné velké kávy se kofein dostane do vašeho krevního oběhu mnohem rychleji, než když ho rozprostřete do delšího časového úseku. A to samé platí pro povzbuzující limonády.

Vyhněte se tukům a cukrům

Mozek využívá glukózu jako palivo, když hladiny krevního cukru začnou prudce klesat, vaše mentální schopnosti rovněž poklesnou. Proto se snažte vyhýbat jednoduchým sacharidům, které se rychle tráví a prudce zvedají hladiny cukru v krvi. Velkou únavu způsobují také tučné a těžké pokrmy.

„Pokud chceme cítit více energie, měli bychom při obědě zapomenout na typickou českou kuchyni. Svíčková nebo guláš se šesti jsou těžká jídla, která přesměrují krevní oběh hlavně do trávicího ústrojí. Protože se déle tráví, nedodávají tělu potřebné palivo ihned, a jen vyvolávají pocit těžkosti,“ říká odbornice na výživu Monika Bartolomějová, která radí vybírat si k obědu lehké jídlo se sacharidy a bílkovinami, například zeleninový salát se sýrem, vajíčky nebo drůbežím masem, ryby, cizrnu nebo jiné druhy luštěnin.

„Důležité je přitom samozřejmě dbát na množství jídla, neměli bychom se cítit ani zcela plní ani hladoví,“ dodává Bartolomějová.

Dopřejte si polední procházku

Sluneční paprsky vás ráno vytáhnou z postele a pomohou vám se probudit a stejně tak vám dávka přírodního světla může později přes den pomoci dobít energii. Na alespoň krátkou procházku byste se měli vydat spíše kolem poledne, ještě předtím, než pocítíte skleslost a únavu.

Kombinace slunečního světla a svižné chůze vám rozproudí krev a zamezí pravidelnému odpolednímu převtělování do chodící zombie. Pokud nemůžete ani na chvíli opustit své pracoviště, posaďte se alespoň na chvíli k otevřenému oknu.

Dejte si do kanceláře květinu

Příroda je nejlepším lékem na únavu a i malá dávka zeleně vám pomůže probudit unavený mozek.

Vědci z Texasu ve svém výzkumu vypozorovali, že dobrovolníci, kteří na svůj pracovní stůl umístili vázu s čerstvými květinami, nebo byli v kanceláři obklopeni domácími rostlinami v květináčích, vymysleli lepší nápady než ti, co pracovali v kanceláři bez rostlin.

Snažte se pít více vody

„Polovina lidí, kteří si ke mně přijdou stěžovat na únavu, je ve skutečnosti jen dehydratována,“ uvedl pro server prevention.com doktor Woodson Merrell, výkonný ředitel Continuum Center for Health and Healing z Beth Israel Medical Center v New York City. Důsledná hydratace organismu je přitom jeden z nejúčinnějších a nejjednodušších způsobů, jak si udržet soustředěnost a dostatek energie.

Nutriční specialistka Monika Bartolomějová souhlasí s tím, že někdy je příčinou únavy jen nedostatečná hydratace. „V domnění, že potřebujeme doplnit energii, pak máme tendenci sáhnout po sladkostech nebo po ovoci. Ale tyto rychlé cukry nepomůžou, pokud máme de facto žízeň,“ vysvětlila.

Denně bychom měli vypít 0,3 až 0,5 litru tekutin na 10 kilogramů hmotnosti, aby byla zajištěna správná funkce metabolismu a mezibuněčné výměny. Pít bychom měli především čistou vodu s čerstvou citronovou šťávou, případně bylinný, zelený nebo bílý čaj.

„V omezeném množství lze pít i kávu (ne víc než dva až tři šálky denně), když si dáme o to více vody. Naopak nevhodné jsou veškeré uměle slazené nápoje, což platí i o ochucených minerálních vodách a džusech z koncentrátů. Uspává rovněž alkohol, tedy ani pivo k obědu není ideální,“ dodala nutriční specialistka Světa zdraví Monika.