Na ekzém se dá vyzrát i bez mastí, pomůže změna stravy a rybí tuk

Zkušenosti kožní lékařky Moniky Arenbergerové

Ač se to možná nezdá, i já mívám kožní problémy. Vzhledem k tomu, že se ke mně dostane řada kosmetických prostředků, sama se snažím předtím, než je doporučím dále, většinu z nich vyzkoušet na vlastní kůži. To se mi jednou nevyplatilo a vznikla mi takzvaná periorální dermatitida, což je úporná vyrážka v obličeji, kterou doprovází pocit pálení. Optimální je na to, kromě několika málo účinných prostředků, nedávat několik měsíců nic. Když to poradíte svému pacientovi, hledá si jiného dermatologa, který mu potvrdí totéž. Ještě složitější je přesvědčit o tom sebe sama.