Jak vám prospěje alkohol

Jste abstinenti, nekuřáci, jíte často ovoce a zeleninu, pravidelně cvičíte a máte díky tomu pocit, že tady budete do sta let? Pak jste na omylu, alespoň co se týče alkoholu. "Existují data o prospěšnosti alkoholu v malých dávkách," říká docent Miloš Táborský, přednosta Kardiocentra Nemocnice Na Homolce v Praze. "Kvalitní alkohol a kontrolované pití může mít pozitivní dopady na zdraví jedince," potvrzuje svá slova.

Jedním z prvních výzkumů na toto téma byla v roce 1979 studie Monica, při které byl poprvé objeven takzvaný francouzský paradox, který vysvětluje, proč je v zemích s tradiční kulturou konzumace vína nižší úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Nejhůře dopadly severské státy, jako například Finsko, kde je tradiční spíše pití tvrdého alkoholu. "Ten sám o sobě může být také zdraví prospěšný v malých dávkách do zhruba 0,5 dcl denně, problém však je, když se konzumuje nárazově a ve velkém množství," vysvětluje výsledky studie docent Táborský.



Nejvíce kardioprotektivní (tedy preventivně ochranné pro srdce) vlastnosti má víno, díky tomu, že obsahuje antioxidanty, zejména resveratrol. Je přitom jedno, zda se jedná o víno červené či bílé, záleží jen na obsahu antioxidantů. Dříve přetrvávající pověra, že zdraví prospěšnější je červené víno, už neplatí.

Přiměřená míra alkoholu

"Umírnění konzumenti alkoholu pak jsou na tom - co se týče protekce kardiovaskulárního systému - lépe než abstinenti, a to jak jedinci zdraví, tak kardiaci. V menší míře je například postihují srdeční infarkty, zaviněné ucpávajícími se srdečními tepnami apod. Alkoholické nápoje totiž obsahují celé spektrum prospěšných látek - od kladného účinku samotného etylalhokolu přes antioxidanty, vitaminy až po minerály," říká Miloš Táborský

Definovat u alkoholu pojem "přiměřené množství" je však o něco složitější. Podle Světové zdravotnické organizace je zodpovědné pití alkoholu takové pití, které jedinci nezpůsobuje negativní zdravotní, společenské a ekonomické problémy.

Obecně platí, že přiměřená denní dávka pro ženy je 20 gramů čistého alkoholu, pro muže pak 30 gramů. Jako vodítko můžete použít fakt, že 10 gramů čistého alkoholu je přibližně třetina desetistupňového piva, jedno deci vína a 0,04 deci destilátu. Přičemž by člověk samozřejmě neměl jednotlivé druhy sčítat a konzumovat alkohol bez jídla.

"I při umírněném pití by však člověk měl dva dny v týdnu alkohol úplně vynechat," upozorňuje docent Táborský.

Alkohol a ženy

Ženy by se při konzumaci alkoholu měly více krotit, nejenže ho snášejí hůře než muži, studie navíc prokázaly, že vyšší míra pití alkoholu přímo souvisí s výskytem rakoviny prsu a jaterní cirhózy u žen.

V postmenopauze je však přiměřené pití alkoholu velmi prospěšné, protože snižuje LDL cholesterol v krvi.



A nejen to, po bílém víně se dokonce hubne! Není to ovšem tak zázračně jednoduché, jak to na první pohled vypadá. "Bílé víno sice vede k mírné redukci váhy, ale jen v kombinaci s pohybovou aktivitou. Neznamená to, že když budete sedět doma a pít, zhubnete, naopak!" varuje Miloš Táborský.

Doba, kdy je alkohol naprosto zakázaný, je těhotenství. "V některých fázích gravidity sice plodu neublížíte deckou vína, je to ale zbytečné riziko, které je naprosto zbytečné podstupovat," vysvětluje Miloš Táborský.

Pivo má samozřejmě také pozitivní účinky na lidské zdraví, má však velkou nevýhodu v tom, že je hodně kalorické a má močopudné účinky, které většinou lidé nevyvažují doplňováním tekutin. Nevýhodou tvrdého alkoholu jsou zase jeho negativní účinky na sliznici žaludku a možnou tvorbu vředů.