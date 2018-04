Jak správně jíst při hubnutí?

Ideální by bylo, kdyby se zapojila do hubnutí, pokud je to třeba, celá rodina. Budeme se snažit vás přivést postupně pomalými dílčími změnami v chování k trvalé změně návyků.

Pokuste se ještě vytrvat v zapisování toho, co vložíte do úst. Pokud jste splnili naši minulou radu, tedy soustředit se na jídlo, jíst pomaleji, a tudíž méně, ale samozřejmě tak, abyste neměli hlad.

Test rychlosti jedení

Pokuste se zodpovědět následující otázky:

• Sníte oběd a večeři rychleji než za 15 minut?

• Jíte tak rychle, že ani nestačíte jídlo vychutnat?

• Jste s jídlem hotovi dříve než ostatní?

Pokud jste odpověděli na některou otázku ano, hned se zaměřte na to, abyste si vůbec uvědomili, že jíte, a zkuste jíst pomaleji.

Mnoho lidí, kteří mají problémy s nadváhou, jí velmi rychle. Dávají si do úst velká sousta, rychle je polykají a myslí si, že čím méně času jídlu věnují, tím méně toho snědí. To je však zásadní omyl. Pokud se naučíte jíst pomalu a jídlo opravdu vychutnáte, budete se cítit psychicky i tělesně nasyceni, i když sníte menší množství.

Rady ke zpomalení jídla

• Vkládejte do úst jen malé kousky jídla, pečlivě je kousejte, neberte do úst další sousto, dokud nespolknete první.

• Nenabírejte příborem další sousto, máte-li plnou pusu.

• Po několika soustech jídlo přerušte, odložte příbor.

• Jezte jen u stolu, nejezte ve stoje, při chůzi, vyhýbejte se restauracím rychlého stravování.

• Stanovte si občas, kolikrát budete kousat každé sousto.

• Snažte se dojídat poslední.

• Vnímejte kvalitu, chuť a vůni jídla, mějte z něj potěšení.

Dnes neměňte skladbu jídla, pokuste se však soustředit na to, co jíte, a jídlo si pomalu vychutnejte. V důsledku toho byste měli jíst menší porce. Vaším cílem nebude ztratit radost z jídla, ale naučit se, že i pár čtverečků čokolády, které pomalu vychutnáte, vám přinese větší potěšení než čokoláda celá, kterou spořádáte, aniž si to uvědomíte.

V našem seriálu se s vámi podělíme o zkušenosti hubnoucích, kteří absolvovali kurzy společnosti Stop obezitě. Dnes dáme slovo Zdeňkovi: Je typický hubnoucí našeho národa.

Měří 184 centimetrů a od dob mládí, kdy vážil 62 kilogramů, to dotáhl na dvojnásobek. V 52 letech vážil 130 kilogramů. Dosáhl toho jojo efektem - nasadil dietu, kdy zhubl o pět kilo, ale přibral 10 kilogramů a dále co rok to kilo či dvě navrch. Zatím má zhubnuto 10 kilogramů.

Zdeňkovy zkušenosti

Hubnu pár měsíců. Naučil jsem se sestavit jídelníček, který mi chutná a je energeticky nižší. Zpočátku se mi do zapisování nechtělo. Dnes musím říci, že kdybych zpočátku nezapisoval, a to hned po jídle, nezhubl bych.

Až při zapisování jsem si uvědomil, že moje ochutnávání při vaření vydalo za celý oběd, že při práci do noci jsem si nejen drobil do počítače, ale zkonzumoval jsem nevědomky velké množství oříšků, chipsů či sušenek. Teď už s jídlem tak nehazarduji, řídím se moudrostí Číňanů, kteří vychutnávají i hrstku rýže.