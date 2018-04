Pět tipů, jak si snížit hladinu cholesterolu

Co si pamatovat

Při vyšetření krve se nezjišťuje jen celkové množství cholesterolu v krvi, ale rozlišují se jeho dva typy: LDL cholesterol, který roznáší cholesterol z jater do těla, čímž může přispět k ateroskleróze a jeho hladina by měla být co nejnižší (optimálně do tří mmol/l), a HDL cholesterol, který naopak cholesterol sbírá, v játrech ho nechává likvidovat a jeho množství by naopak mělo být vyšší (nad 1 mmol/l u mužů, nad 1,2 mmol/l u žen). Celkově by pak cholesterolu mělo být nanejvýš 5 mmol/l; je nicméně důležité zohlednit i vzájemný poměr obou typů cholesterolu.