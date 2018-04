Sedm jednoduchých způsobů, jak si o pár let prodloužit život

Pokud stojíte o prodloužení svého života, měli byste znát faktory, které naopak život zkracují.

Podle odborníků například kouření cigaret ubere ze života pět až sedm let, stres a negativní emoce vás v průměru budou stát deset let. Život významně zkracuje i holdování alkoholu, užívání drog, ale i přejídání, nedostatek spánku a málo pohybu.

Jak už jsme zmínili výše, někdy postačí jen pár malých změn, které pomohou prodloužit váš život. Přečtěte si, které stojí za to vyzkoušet.

Jezte více fermentovaných potravin

Jogurty, kysané zelí a další druhy fermentovaných potravin mají velmi pozitivní účinky na naše trávení. Většina trávicích problémů je způsobena nerovnováhou dobrých a špatných bakterií ve střevech a zvýšená konzumace fermentovaných potravin tak pomůže zlepšit problémy se žaludkem.

„Z prospěšnosti potravin, které byly vyrobeny působením fermentace, těžíme tisíce let. Fermentace napomáhá trvanlivosti produktu a dělá ho stravitelnějším. Jedná se o potraviny jako je jogurt, kefír, sýry, tvaroh, kysané zelí a jiná kysaná zelenina. Tyto potraviny obsahuji vitaminy, enzymy a prospěšné bakterie. Mohou tedy působit pro lepší zažívání, na imunitní systém, jako prevence osteoporózy, ale mají i další prospěšné účinky,“ uvedla výživová poradkyně a expertka na hubnutí Kristýna Báčová ze společnosti Svět zdraví 4LIFE.

Okořeňte si život kurkumou

Výrazně žluté koření kurkuma neboli indický šafrán je známé hlavně jako složka oblíbeného kari koření. Kurkuma však dovede nejen dodat specifickou chuť různým pokrmům a zbarvit je do lákavé barvy, ale také je velmi prospěšná pro zdraví.

Krásný žlutý odstín kurkumě propůjčuje antioxidant kurkumin, který má silné protizánětlivé účinky, podporuje imunitu a regeneraci organismu a zpomaluje stárnoucí procesy v těle.

Výsledky studie zveřejněné v American Journal of Epidemiology také ukázaly, že významně podporuje kognitivní funkce, a to především u starších lidí.

Zapojte do jídelníčku fialovou zeleninu

Nemůžete si zrovna vybavit žádnou zeleninu, která by se pyšnila nezvyklou fialovou barvou? A co třeba takový lilek neboli baklažán, cibule, sladké brambory, zelí nebo netradiční fialová brokolice a fialová mrkev? V dnešní době není už takový problém sehnat na trhu nebo ve větším supermarketu i nezvyklé druhy zeleniny, jako jsou právě ty, co se pyšní zbarvením dofialova.

A proč si vybrat právě takto zbarvenou zeleninu? Fialové druhy obsahují vysoké množství antioxidantů, které pomáhají udržovat vaše srdce zdravé a rovněž mohou snižovat krevní tlak. Při zvýšené konzumaci takové zeleniny se také můžete těšit na omlazení pokožky - přírodní fialový pigment obsahuje resveratrol, který byl spojen s prevencí předčasného stárnutí kožních buněk.

Tento mocný antioxidant naleznete také ve slupkách modré révy vinné, v černém rybízu nebo v borůvkách.

Ochuťte si vodu citronem

Existuje hned několik důvodů, proč je tento nápoj tak oblíben a rozšířen mezi lidmi, kteří pečují o své zdraví. Díky vysokému obsahu antioxidantů a vitaminu C citrony posilují imunitní systém, což se velmi hodí zvláště v období zvýšeného výskytu chřipek a nachlazení.

Ty, co se snaží shodit pár nadbytečných kilogramů, jistě potěší, že něco tak snadného, jako je vypití osvěžující sklenici vody s pár kapkami citronu může urychlit jejich snahu o hubnutí. Citrony totiž obsahují pektinovou vlákninu, která dokáže nastartovat metabolismus. Jelikož může pomáhat v boji proti obezitě, která rozhodně nepřispívá k prodloužení života, může být citronový nápoj s trochou nadsázky považován za určitý elixír mládí.

Jezte méně zpracovaných potravin a „fast food“ pokrmů

Ať už z pohodlí, nedostatku času nebo prostě jen nechuti k vaření se mnoho lidí dnes spoléhá na předpřipravené potraviny, pokrmy rychlého občerstvení tzv. „fast food“ a jídla, která vám po objednání dovezou až do domu.

Bohužel většina jídel z rychlých občerstvení má do zdravého stravování daleko a vy se tak vystavujete riziku cukrovky II. typu a srdečním onemocněním, které vám mohou život o dost zkrátit.

„Vysoká konzumace těchto typů jídel ovlivní prudké vzestupy hladiny krevního cukru v naší krvi. Výsledkem je postupný rozvoj cukrovky. Dále nepříznivě působí velké množství nezdravých tuků, nadměrná míra soli a hodně sacharidů. Tato strava obsahuje hodně kalorií, ale málo živin a neprospívá našemu srdci,“ upozornila výživová poradkyně Báčová.

Zaměřte se na středomořskou kuchyni

Kdo říká, že dieta musí být komplikovaná a bez chuti? Pokud si zvolíte středomořskou dietu, určitě si pochutnáte a jako bonus shodíte kilogramy navíc, které se vás už delší dobu drží.

Základem středomořského jídelníčku je především hodně ovoce a zeleniny, vynechání zpracovaných potravin a soli a omezení příjmu červeného masa, vyjmenovala specialistka na hubnutí doktorka Sally Nortonová z Velké Británie. „V podstatě to znamená jíst opravdové jídlo v rozumných porcích.“

Na středomořskou stravu nedá dopustit ani výživová specialistka Kristýna Báčová. „Já osobně miluji středomořskou stravu bohatou na zeleninu, ovoce, luštěniny, obiloviny, olivový olej, ryby, méně masa, mléčné produkty a víno.“

Dejte si do těla

Pravidelný pohyb má velmi pozitivní vliv na zdraví, mimo jiné redukuje riziko srdečních a cévních chorob, snižuje krevní tlak, funguje jako prevence obezity, snižuje hladinu cholesterolu a celkově zlepšuje psychický stav.

Doktor Mike Knapton z British Heart Foundation zdůraznil, že fyzická aktivita je rovněž dobrá pro mozkové zdraví a může vám přidat pár let do života.

Pokud nepatříte mezi fandy upocených posiloven nebo vás opravdu nebaví běhání či jízda na kole, najděte si pohyb, který vás bude těšit. Skvěle funguje třeba tanec, svižné procházky nebo i práce na zahradě.