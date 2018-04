Čtyřicítka je zlomový věk. Právě teď se svému tělu věnujte víc než dřív

Právě teď se totiž rozhoduje o tom, jestli strávíme druhou polovinu života spokojení a v dobré kondici, nebo v čekárnách zdravotnických zařízení sužováni nemocemi. Lidé mezi čtyřiceti a padesáti lety totiž představují nejcitlivější věkovou skupinu, pokud jde o životní styl. Důvod je prostý – nemáme na sebe čas.



Představme si průměrného českého pětačtyřicátníka. V práci už dosáhl slušného postavení, které mu zajišťuje dobrý příjem, ale také na něj klade značné nároky. Doma má školou povinné děti se vším, co k tomu patří, tedy s hromadou výdajů, prvními pubertálními neshodami a časově náročnými mimoškolními aktivitami.

K tomu pečuje o stárnoucí rodiče, kteří jsou čím dál tím méně soběstační. A v bance stále zbývá doplatit podstatnou část hypotéky. Člověk si tak nemůže dovolit zaškobrtnout, jinak se celý provázaný systém zhroutí. Žádný div, že mu na péči o sebe sama nezbývá čas ani energie. Jenže když se později zápřah trochu uvolní, na prevenci už bývá pozdě...

Zvrat v našem těle

Důležitost péče o tělesnou schránku si uvědomíme, jen když pochopíme, jaké změny se v organismu odehrávají. V čele kráčí změna hormonální. Produkce pohlavních hormonů estrogenu a testosteronu se snižuje a následky se zdaleka neomezují jen na rozmnožovací funkce. Klesající hladina estrogenu u žen s sebou nese nejen postupnou ztrátu menstruace, ale třeba i zhoršené ukládání vápníku a z toho plynoucí řídnutí kostí nebo větší riziko srdečních a cévních chorob. Muži spolu s testosteronem ztrácejí svalovou hmotu a sexuální elán.

Pohyb je dle řady odborníků nejsilnějším nástrojem prevence. Jak by měl vypadat, pokud nám má zajistit co největší zdravotní přínos? Podle profesora Williama Haskella ze Stanfordovy univerzity takto: AEROBNÍ CVIČENÍ: pětkrát týdně alespoň 30 minut svižné chůze, tance, zahradničení nebo hry s dětmi

SILOVÉ CVIČENÍ: dvakrát týdně alespoň 8–10 cviků zaměřených na posílení hlavních svalových skupin, tedy cvičení s činkami nebo s vlastní vahou, ale třeba i chození do schodů nebo těžká fyzická práce



U obou pohlaví pak jde s hormonálními změnami ruku v ruce zpomalení metabolismu. Dietní přešlapy nám najednou tělo neodpouští tak ochotně jako dřív a kila vesele naskakují. Efekt je ještě umocněn zhoršující se pohyblivostí, úbytkem energie a fyzické výkonnosti. Přidejme k tomu první vrásky, brýle na čtení, ranní ztuhlost kloubů a stále častější výpadky krátkodobé paměti, a máme před sebou obrázek největšího strašáka 21. století – stárnutí.

Když krize klepe na dveře

Mládí v háji a do důchodu daleko. Nepříliš optimistická definice středního věku v sobě má velký kus pravdy. Právě po dosažení čtyřicítky si lidé začínají uvědomovat, že možná nestihnou naplnit všechny své sny a plány. Že jim dosažené úspěchy nepřinesly očekávané uspokojení a štěstí. A že bytí, které se před nimi prostírá, už není oceán možností, ale časový úsek s čím dál konkrétnějšími obrysy.

Psychiatr Petr Hrubeš to definuje jasně: Začíná život na dobu určitou. Není divu, že mezi čtyřicítkou a padesátkou začne řada lidí tak trochu „bláznit“. Muži si pořizují mladé milenky a zakládají druhé rodiny, ženy se dávají na esoteriku nebo na plastické operace. A obě pohlaví bez rozdílu častěji propadají depresím. Takzvaná krize středního věku není jen posměšný komentář na adresu prošedivělých pánů v placatých sportovních autech, ale skutečná životní etapa plná fyziologických i psychických zvratů. Podobně jako třeba puberta.

V roce 2007 provedl David Blanchflower, profesor ekonomie na Darthmouthově univerzitě, rozsáhlý výzkum životního štěstí. Zkoumal údaje ze 72 zemí a došel k jednoznačnému závěru – lidé se cítí nejméně šťastní ve věku 46 let, a to bez ohledu na postavení, majetek, rodinný stav či pohlaví.

Proč bychom měli být nešťastní zrovna ve chvíli, kdy je náš profesní život na vrcholu, děti se osamostatňují a hypotéky se konečně blíží splacení? Na tuto otázku nemají odborníci jednoznačnou odpověď. Možná za to můžou počínající zdravotní obtíže a vědomí, že z vrcholu už můžeme jít pouze dolů. Většina lidí ve středním věku pochová své rodiče, v okolí se objevují první vážné choroby či úmrtí vrstevníků. Dětské zlobení v domovech střídá prázdnota, kterou nelze honem zaplnit zálibami a koníčky, chmury stále častěji zahání alkohol.

Čas na restart

Pokud právě hledáte provaz, který by ukončil vaši mrzkou existenci, vydržte a čtěte dál. Blanchflowerův výzkum totiž slibuje lepší zítřky. Odteď začne křivka štěstí zase stoupat a v šedesáti letech budeme stejně spokojení jako ve dvaceti. K překonání krizového období je namístě důkladná péče o tělo i duši. A je to právě životní styl, který předurčí podobu druhé půlky našeho života. Ano, vzhledem ke statistikám jsme v okamžiku 40. narozenin urazili teprve polovinu cesty. „Život začíná ve čtyřiceti, do té doby jsme si dělali jen průzkum,“ zní slavný citát Carla Gustava Junga.

Střední věk nám ve skutečnosti nabízí ideální poměr sil a zkušeností. Podle odborníků je možné „zakonzervovat“ současnou funkčnost organismu klidně na dalších deset let, a to pohybem, stravou a duševní hygienou. Pohyb nemusí být intenzivní, ale pravidelný, počítá se všechno, co povede ke zvýšení dechové a tepové frekvence.

Při stravování myslete na to, že mírný kalorický deficit prokazatelně prodlužuje život, jezte tedy méně, ale kvalitněji. Na co se zaměřit? Na tučné mořské ryby, košťálovou zeleninu, ořechy a olivový olej. Dostatek těchto potravin v kombinaci s pohybem může snížit riziko Alzheimerovy choroby až o 40 procent a zcela jistě vám udrží štíhlou postavu.

Pokud máte nadváhu, stačí vám snížení tělesné hmotnosti o 5 až 10 %, abyste významně omezili nebezpečí chorob spojených s vyšším věkem. Ta se týkají zejména vysokého krevního tlaku, LDL cholesterolu a potíží s klouby. Vyhýbat se stresu je pro většinu z nás zbožné přání, ale můžeme ho aspoň kompenzovat dostatkem spánku a příjemnými zážitky. Právě poslední zmíněné jsou receptem na štěstí a vychutnávání života ve všech jeho etapách.