Jak se zbavit vší? Vyčesávejte a zapomeňte na petrolej

„Když před třemi týdny přivezl syn vši ze školního lyžařského výcviku, myslela jsem, že se zblázním. Nikdy předtím jsem s nimi do kontaktu nepřišla a při pohledu na to, co mu leze v hlavě, se mi zvedal žaludek. Okamžitě jsem ho ostříhala strojkem a vydrhla přípravkem proti vším, ale mezitím jsem zjistila, že hnidy v hlavě má i dcera, která nosí vlasy do pasu. Vybírat hnidy z téhle hřívy byla záležitost tří hodin, a to jsem si vůbec nebyla jistá, že jsem zlikvidovala všechny. Navíc jsem poznala, jak mocná je psychika, protože i když mně se vši vyhnuly, stejně jsem od té doby měla pocit, že mě svědí hlava a něco se mi hýbe ve vlasech,“ popisuje svou zkušenost sedmatřicetiletá Eliška z Prahy.

I když vši mohou postihnout každého, největším postrachem jsou tradičně pro rodiče dětí navštěvujících školky a školy.

„Povinnost hlásit výskyt vší v dětských kolektivech existovala do září roku 2012. Jejich vyšší výskyt byl obvykle hlášen v zimních měsících, kdy se nosí šály a čepice. Nyní, i bez povinného hlášení, lze říci, že potíže v tomto ročním období přetrvávají,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje uvádí, že na Olomoucku má známky po výskytu vší ve vlasech pět až dvacet procent dětí ve školkách a prvním stupni základních škol.

Hřeben, ani šampón nepomůže

Veš dětská měří zhruba tři milimetry a na rozdíl od jiných příbuzných druhů se vyskytuje výhradně jen ve vlasech. Životní cyklus vší trvá zhruba třicet dní. Samice začíná klást hnidy hned několik hodin po kopulaci a lepí je na vlasy jakýmsi bílkovinným lepidlem. Vzhledem k jeho účinnosti je nemožné vyčesat hnidy běžným hřebenem, nebo vymýt šampónem.

Vši lepí své hnidy těsně u pokožky hlavy. Pokud tedy objevíte hnidy na vlasech ve větší vzdálenosti než jeden centimetr od pokožky hlavy, jsou buď prázdné, nebo mrtvé. Za sedm dní se z hnid vylíhnou larvy, které okamžitě začínají sát krev. Než larvy dospějí, ještě třikrát se svléknou. Dospělé vši potom nakladou padesát až sto vajíček.



Ačkoli vám od vší nehrozí žádné nakažlivé choroby, jejich výskyt doprovází nepříjemné svědění. To je způsobeno nejen prolézáním vší mezi vlasy, ale především látkou, kterou vši při bodání vypouštějí a která má zabránit srážení krve, aby mohly vši lépe sát. Svědící pokožku hlavy si navíc postižení často rozškrábou a mohou si tak do ranek zanést infekci.

Kromě toho je pedikulóza (tak se odborně nazývá výskyt vší ve vlasech) psychicky velmi náročnou záležitostí: „Dcera chytila vši poprvé ve druhé třídě ve školce a moc dobře si pamatuji, jak zoufale mi tenkrát bylo. Netroufla jsem si to ani nikomu říct, protože jsem se strašně styděla a myslela jsem si, že mě budou všichni považovat za šmudlu. Nechápala jsem, jak se to mohlo přihodit zrovna mně, která tak úzkostlivě dbá na čistotu. Od té doby už jsme odvšivovacím procesem prošli několikrát a už mě to zdaleka tolik nevzrušuje. Zjistila jsem, že vši měly snad úplně všechny děti našich přátel a je úplně jedno, jak máte či nemáte doma naklizeno,“ říká třiatřicetiletá Marta.

Rezistentní vši

I když vši nerozlišují mezi dospělými a dětskými vlasy, nejčastěji se objevují mezi dětmi ve věku od šesti do patnácti let. A zbavit se jich není až tak jednoduché, jak slibují reklamy.

Už dlouho se mluví o zvyšující se rezistenci vší na běžně dostupné prostředky: „Všechny prostředky s insekticidní látkou, které jsou na trhu k dispozici, zahubí dospělé jedince. Účinnost těchto prostředků na hnidy je velmi sporná, i když výrobce deklaruje účinnost na všechna stadia zavšivení. Látky s přírodním účinkem mají schopnost hubení opět omezenou. Působí na dospělé jedince, většinou udušením. Proto o klasické rezistenci nelze hovořit,“ říká k tomu Jan Jarolímek z Hygienické stanice.

Údaje ze Spojených států udávají, že 98,3 % vší je proti běžně používaným prostředkům rezistentní. Autoři výzkumu předpokládají, že je tomu tak kvůli jejich nadužívání. Každopádně nedokonalé vyhubení vší vede k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech.

„Vši jsou u nás v rodině poslední tři roky evergreenem. Vyhubíme, odvšivíme a za dva týdny je Nikolka přinese ze školy znovu. Všichni víme, od jakého dítěte jsou, ale nikdo s tím není schopný nic udělat. Učitelé nesmí prohlížet dětem hlavu, pokud jim to nedovolí rodiče, a tahle rodina prostě nespolupracuje. A není živá síla, která by je donutila, aby svého syna konečně pořádně odvšivili,“ stěžuje si sedmatřicetiletá Hana.

„Povinnost pedagoga, aby kontroloval děti, není dána žádným předpisem. Záleží na dobré vůli mezi rodiči a školou. Pokud pedagog uvidí u neklidného, nepozorného dítěte ve vlasech lezoucí vši, informuje rodiče. Ti si dítě musí převzít a v rámci svých rodičovských povinností jej odvšivit. Důležité je rovněž zabránit při hře kontaktu dítěte s jiným zdravým jedincem,“ říká Jan Jarolímek. V krajních případech a při opakovaném či zvýšeném výskytu vší se mohou rodiče či učitelé obrátit na krajskou hygienickou stanici, která zajistí epidemiologické šetření a přijme patřičná opatření.

Vlásek po vlásku

Při odstraňování vší je potřeba uvědomit si, že na ně nepůsobí voda (navzdory názorům v některých internetových diskusích ani ta horká), běžné šampóny, ani vyčesávání běžným hřebenem. Neplatí ani obecně rozšířený mýtus, že vši se nedrží na barvených vlasech. Pokud nejste holohlaví nebo nemáte pětimilimetrový sestřih, nemůžete si být před těmito parazity jistí. Při pátrání po živých vších a hnidách se zaměřte především na oblast za ušima, v týle a ve vlasové linii nad čelem, kam vši kladou svá vajíčka nejčastěji.

Dospělé vši můžete vyhubit některým z běžně dostupných přípravků k tomu určených, jenže i když tak na pár dnů ulevíte svědění a dítě se přestane drbat, bohužel to neznamená, že máte vyhráno. Pořád ještě totiž zůstávají hnidy, na které jsou všechny šampóny a přípravky krátké. Zatímco přítomnost dospělých vší relativně snadno odhalíte při vyčesávání hustým hřebenem „všiváčkem“ (doporučuje se vlasy předtím namočit), pevně přilepené hnidy všiváček dokonale neodstraní (respektive můžete s ním provést vyčesání „nahrubo“).

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je ostříhání vlasů na několik milimetrů (obvykle se doporučuje maximální délka pět milimetrů), ale pokud chcete dítěti zachovat delší vlasy, nezbude vám nic jiného, než mu prohlížet hlavu doslova vlásek po vlásku. Vzhledem k tomu, že hnidy jsou přilepené na vlasech opravdu pevně, u dlouhých vlasů může být problém stáhnout je nehtem. Jednodušší je proto ustřihnout celý vlas i s hnidou přímo u pokožky hlavy. Prohlížení hlavy byste měli opakovat každý třetí den po dobu minimálně dvou týdnů od první aplikace odvšivovacího přípravku (jeho aplikaci je potřeba opakovat znovu po týdnu). Jen tak si můžete být jistí, že dosáhnete dokonalého efektu. Uvědomte si totiž, že stačí jediná zapomenutá hnida a problém se bude opakovat.

Babské rady

Samozřejmě i v případě vší, respektive jejich vyhubení, lze najít celou řadu více či méně zaručených babských rad. Mezi nejčastější patří aplikace petroleje na vlasy, které byste následně měla zavinout do ručníku a nechat několik hodin působit. Před takovým postupem ale odborníci důrazně varují: „Pracovníci KHS se již mnohokrát setkali i s vážným poškozením a poleptáním pokožky hlavy dětí od petroleje. Navíc se jedná o nebezpečné použití hořlaviny a mnohokrát již došlo k vážným popáleninám či dokonce uhoření dětí,“ uvádí na svých stránkách Krajská hygienická stanice v Olomouci.

Oblíbenou radou je také aplikace tea tree oleje za uši nebo do vlasů. Ten by měl odpuzovat vši a působit jako prevence. Jenže jeho účinnost rozhodně není stoprocentní: „Mažu Nikolce hlavu tea tree olejem už několik měsíců, dokonce jsem ho přimíchala i do šampónu a zatím se nezdá, že by to vším nějak vadilo,“ tvrdí již citovaná Hana. Odborníci jej doporučují spíše jako podpůrnou metodu, která ovšem není samospasitelná.

Jinou metodu s úspěchem vyzkoušela devětatřicetiletá Simona: „Vši jsem chytila před půl rokem od dětí a zatímco u nich jsem je zlikvidovala celkem bez problémů, u sebe jsem to nezvládala. Umyla jsem si hlavu odvšivovacím šampónem, pár dnů se zdálo, že je všechno v pohodě a pak jsem si nad umyvadlem vyčesala další. Už jsem byla úplně zoufalá, když mi kamarádka doporučila několikahodinový olejový zábal na vlasy a pak projet pramínky vlasů žehličkou na vlasy. Brala jsem to skutečně důkladně, tenoučké pramínky a hned od hlavy, aby se hnidy spálily. Nevím, co z toho zabralo, nebo možná to bylo tou kombinací, ale od té doby mám pokoj.“

Důležitým krokem při hubení vší je také vyprání (ideálně na vysokou teplotu) veškerého ložního prádla, čepic a vůbec veškerého oblečení, které mohlo přijít s parazity do styku. Veš dokáže bez lidské krve přežít přibližně čtyřiadvacet hodin, a pokud čerstvě odvšivené dítě uložíte do nevyprané postele, může se problém opakovat.

„Vši už jsme měli třikrát a pokaždé vyperu všechno povlečení na devadesát a hlavně vezmu ty plyšáky, se kterými děti spí, a zavřu je v igelitovém pytlíku na čtyřiadvacet hodin do mrazáku, nebo je dám v mrazu na balkón. Pak mám jistotu, že v nich nic nepřežilo,“ radí Markéta, matka dvou malých dětí. Stejně tak je nutné důkladně vymýt a vydezinfikovat všechny hřebeny, sponky, čelenky a gumičky do vlasů.