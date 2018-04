Šest rad, jak mít stále čistou hlavu. Bez vší

Bylinkami proti vším Všechny přípravky na trhu obsahují přírodní éterické oleje. Pokud byste chtěli účinek zvýšit nebo se spolehnout výhradně na přírodu, můžete zkusit rostlinné silice, odvary a zábaly. Jejich účinek ovšem není zaručený, navíc mohou způsobit alergické reakce.

Rostlinné silice

Jako prevenci, pokud se ve vašem okolí vši objeví, můžete použít rostlinné silice rozpuštěné v oleji. Ty vši odpudí. Hojně užívaný je olej z čajovníku australského (tea tree oil) či eukalyptus. Nepříjemná je vším údajně i vůně šalvěje, levandule, máty, rozmarýnu, hřebíčku, skořice, puškvorce. Můžete si proto zkusit do vlasů vetřít některý z těchto olejů, které naředíte s olivovým či kokosovým olejem (poměr jedna kapka vonného oleje na jednu polévkovou lžíci). Než olej smyjete, nechte ho 15 minut působit. Odvary

Omývat vlasy je možné taky odvarem z čerstvých listů ořešáku, který prý odhání vši, posiluje kořínky vlasů a léčí poštípanou kůži, nebo odvarem ze semen a natě petržele. Nadrcená semena a listy deset minut povařte v litru vody, sceďte a pak odvarem opláchněte umyté vlasy a hlavu. Na 30 minut zabalte opláchnuté vlasy do ručníku a nechte působit. Znovu už se vlasy neumývají. Zábaly

Poněkud nepříjemnou variantou může být zábal z octa a oleje, který se nanáší do vlasů. Hlava se opak obalí igelitem a zakryje ručníkem. Po dvou hodinách by mělo být hotovo.