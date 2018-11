Jak na ucpaný nos? Zapomeňte na troubení do kapesníku

Na úvod je třeba říct, že ucpaný nos můžete mít z různých příčin. Například kvůli infekcím, mechanickému dráždění nebo pro tělesný stav, který rýmě nahrává, například těhotenství.

Obecně platí, že pokud se chcete zbavit problému s ucpaným nosem, musíte řešit příčinu. Vyléčit se z infekce (za použití protizánětlivých léků), zbavit se zdroje dráždění (například tabákového kouře nebo alergenu) nebo vyřešit problém stojící v pozadí (stres nebo drogovou závislost). Většinou je ovšem nemožné, aby se člověk zbavil příčiny ucpaného nosu ze dne na den.



Pokud musíte žít ve městě, kde je špinavý vzduch, nebo trpíte silnými alergiemi na pyly, potřebujete spíše přijít na to, jak se s ucpaným nosem naučit co nejlépe fungovat. Stejně jako v případě, že máte „běžnou rýmu,“ o které se říká, že se léčí sedm dní a bez léčení trvá týden.

Kdy zajít k lékaři

Na začátek si musíme říct, že některé situace už se samy nevyřeší a vyžadují konzultaci s lékařem, aby se předešlo možným závažnějším potížím.

Svého praktika byste měli kontaktovat v následujících případech:

Máte příznaky obtíží déle než deset dní.



Máte vysokou teplotu.



Výtok z nosu je barvy žluté nebo zelené a doprovází ho bolest dutin nebo horečka. Může jít o příznaky bakteriální infekce.

Cítíte, že máte ucpané dutiny, nebo se objeví nedoslýchavost.

Ve výtoku z nosu je krev nebo jde o trvalý čirý výtok po úrazu hlavy.

Máte podezření na alergickou rýmu.

S pediatrem byste měli co nejdříve konzultovat stav svého potomka, pokud je závažnější: Dítě mladší dvou měsíců má vysokou teplotu. Ucpaný nos dítěti komplikuje krmení nebo dýchání.

Tipy a triky proti rýmě

Základní rady jsou jednoduché. Vyhýbejte se tomu, co může váš nos dráždit - cigaretovému kouři, prachu a alergenům. Pokud máte pocit, že jde o běžné nachlazení nebo virózu, ulehněte do postele a vylečte se. V případě, že máte delší dobu vodový výtok z nosu, případně ho doprovází ještě slzení z očí nebo kýchání, je možné, může jít o rýmu alergickou. Na tu si lze v lékárně pořídit volně prodejné antihistaminikum, které může ulevit. Bez konzultace s lékařem ovšem tyto léky neužívejte dlouhodobě.

Kojencům a batolatům odstraňujte hlen v nose šetrně odsávačkou nebo injekční stříkačkou.

A pozor si dávejte při smrkání. I když nás rodiče učili „pořádně zatroubit“, podle odborníků to není správná cesta. Tlakem při smrkání se sliznice podráždí a můžeme tak rýmu dokonce podporovat. Pokud nemusíte, nesmrkejte, jen si otírejte hleny. Jestliže se vysmrkat potřebujete, uvolňujte si nos jemně: spíše lehce frkejte, postupně jednou dírkou a pak druhou.

Správný pitný režim je zcela zásadní

Jestliže budete dost pít, rýma se naředí a bude se snáze uvolňovat. Vyčištění nosu a ošetření sliznice pomohou spreje mořské vody nebo vincentky. Ulevit si můžete i tím, že si slanou vodou vykloktáte.

Lékaři také doporučují výplach nosu a dutin. Pro vypláchnutí stačí opět jen slaná voda. Princip této léčby je jednoduchý: tekutinu šetrně nalijete do jedné nosní dírky, a ona buď vyteče druhou dírkou, nebo steče do úst. Sadu pro tyto výplachy můžete pořídit v lékárně včetně podrobného návodu na provedení.

Horká pára

Od babiček si možná pamatujete „napařování“ hlavy přikryté ručníkem nad hrncem s horkým odvarem z bylinek. Tato metoda se používá například v kombinaci s heřmánkem, tymiánem, mátou, šalvějí nebo přesličkou. Bylinku může nahradit i aromaterapeutický olej - jen pozor, některé z nich ve vyšší koncentraci pálí (zejména v očích). Šetrnější způsob, jak dopravit léčivé látky do nosních dutin, je použití inhalátoru, který vytvoří například z Vincentky studenou mlhu a příjemně se vdechuje.

Časté příčiny ucpaného nosu * akutní či chronický zánět dutin * alergie * běžné nachlazení * cizí těleso v nose * drogová závislost * hormonální změny * chřipka * nadužívání spreje proti rýmě * nealergická rinitida (rýma jiného než alergického původu; může mít různé příčiny včetně změn počasí, léků nebo některých potravin) * některé léky (např. na vysoký tlak) * nosní polypy * poruchy štítné žlázy * respirační syncytiální virus * stres * suchý vzduch * tabákový kouř * těhotenství * vychýlená nosní přepážka * zvětšené nosní mandle

Nahřát párou lze i celé tělo. Uvolnit ucpaný nos může sprcha či pobyt v uzavřené koupelně plné mlhy z horké vody. Případně vana s horkou vodou vylepšenou aromaterapeutickým olejem, po níž si dopřejete půlhodinku vypocení v posteli.

Kapky a spreje

Jestliže máte tak vážné obtíže, že nemůžete dýchat nebo spát, okamžitě vám mohou ulevit tzv. dekongescenční přípravky: spreje, které způsobí splasknutí nosní sliznice a zprůchodní dýchací cesty. Na tyto léky pozor: mohou se používat maximálně týden. Jejich dlouhodobé užívání vede k tomu, že se cévy v nose zúží natolik, že vynechání dávky léku vede k otoku, tedy k okamžitým projevům ucpaného nosu. Proto je potřeba s těmito medikamenty zacházet velmi opatrně a dodržovat návod k použití.

Na splasknutí otoku v nose se používají i spreje s kortikosteroidy. Ty působí proti zánětu, tvorbě hlenu i překrvení sliznice. Pokud máte virózu spojenou s kašlem, teplotou a dalšími příznaky, mohou vám ulevit protizánětlivé léky - například ibuprofen nebo paralen. Plus samozřejmě pobyt na lůžku.

Zkusit můžete také mentolová lízátka nebo bonbony. I když mentol sám o sobě neulevuje od ucpaného nosu, můžete získat pocit, že se vám dýchá lépe. Z domácích zdrojů můžete k podobnému účelu použít před spaním nastrouhaný křen. Přísun tekutin lze vylepšit nápojem nebo jídlem, které mají samy o sobě léčebný potenciál pro ucpaný nos. Například horkou drůbeží nudlovou polévkou nebo zázvorovým čajem.

Jak spát s rýmou

Pokud máte kvůli ucpanému nosu problém usnout, odborníci doporučují zkusit antihistaminika.



Prostředí v ložnici můžete vylepšit použitím aromaterapeutického oleje: například tea tree, eukalyptu, ale i myrty či jiných jehličnanů nebo máty peprné. Snažte se také předejít tomu, abyste měli v ložnici suchý vzduch. Pořiďte si zvlhčovač, nebo použijte tipy našich babiček: dejte na topení mokré ručníky či speciální odpařovací nádoby s vodou.

Samozřejmostí je to, že si při rýmě pod hlavu naskládáte několik polštářů. Zvednout si hlavu, aby hleny mohly vytékat z nosu ven, je pro úlevu před spaním zásadní. Nicméně ať už se s ucpaným nosem rozhodnete bojovat jakoukoli metodou, myslete na to, že by vám neměl otravovat život dlouho. Pokud budou potíže dlouhodobé, rozhodně si zaslouží konzultaci s lékařem.

Článek vyšel v listopadovém vydání časopisu Zdraví.