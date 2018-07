Čtyři snadné změny, které vám pomohou přestat s neustálým mlsáním

Dejte si dostatek bílkovin

Bílkoviny jsou základem každého zdravého stravování a měly by tvořit 10 až 30 procent z celkového denního energetického příjmu. Kromě toho, že je potřebujeme pro růst a regeneraci kůže, vlasů, šlach, vazů a svalů, ale také k produkci hormonů, enzymů a protilátek, vděčíme jim právě i za to, že se po nich cítíme dlouho sytí. Proto vždy myslete na to, abyste do svého jídelníčku zařazovali bílkoviny pravidelně a v dostatečném množství.



Ideálně střídejte rostlinné a živočišné bílkoviny a zařazujte je do každého denního jídla. Ráno si můžete dát třeba vajíčka, ke svačině jogurt či tvaroh, k obědu a večeři ryby, maso nebo luštěniny.