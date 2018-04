Na kožní problémy funguje změna jídelníčku. Co vynechat a co si dopřát

Pupínky, vyrážka či kopřivka. Kožní potíže dokážou pěkně znepříjemnit život. Objeví se znenadání a člověk doufá, že stejně tak zmizí. Jenže ne vždy je to tak rychlé, jak bychom si přáli. Proto je dobré jít zdravé kůži tak trochu naproti.



„Obecně platí, že většina kožních projevů má své příčiny mimo kůži. Kůže jako hraniční orgán reaguje jak na vnitřní změny uvnitř organismu, tak na vnější vlivy. Proto i u akné, vyrážek, ekzémů je potřeba léčit nejenom kožní projevy, ale i příčiny,“ radí pražská kožní lékařka Ivona Kosová, která zároveň vede homeopatickou poradnu.

Pokud se vám tedy znenadání objevila vyrážka, akné, zarudlá místa či suchá pokožka, zkuste v první řadě upravit jídelníček. Strava je pro léčbu těchto kožních potíží zásadní.

„Hraje velkou úlohu nejen pro stav kožních nemocí, ale i celého organismu. Střevo je nejen orgánem pro vstřebávání živin, ale i velký imunitní systém a jeho správné fungování je důležité pro udržení rovnováhy celého těla. Hodně chronických nemocí, například záněty dutin, ekzémy, souvisí s nedostatečnou funkcí střev. Především tlusté střevo z těla odvádí škodliviny a toxiny. Pokud má tělo sklony k zácpě, hledá si jinou cestu, jak se škodlivin zbavovat. Tak vzniká například chronický kašel, gynekologické výtoky, kožní nemoci či chronické rýmy,“ upozorňuje Kosová.

Zapomeňte na bílou mouku a uzené maso

Pročištění organismu vás rozhodně nebude stát tolik jako drahé přípravky z lékárny. Kromě zdravé pokožky navíc můžete získat i štíhlejší tělo. Pokud totiž chcete bojovat proti svědivému ekzému, vyrážce a zarudlým flíčkům, výrazně omezte konzumaci cukru. Ten kromě toho, že ucpává póry, také způsobuje stárnutí pleti. Kůži neprospívá ani bílá mouka, uzeniny, těžká a mastná jídla, červené maso, konzervanty, polotovary a chemicky upravená jídla.

Připravte si měsíčkový olej Na citlivou kůži lze použít vedle mastí i domácí přírodní oleje. Třeba ten z měsíčku lékařského. Nasbírejte čerstvé okvětní lístky měsíčku lékařského, kupte si kvalitní slunečnicový olej, ingrediencemi naplňte vzduchotěsně uzavíratelnou lahev a nechte minimálně 4 týdny na slunci. Vznikne tak jemný zlatavý olej, který se používá třeba i na bradavice. Olej lze nahradit vepřovým sádlem. Z měsíčku lze připravit i tinkturu. „Olej je ale výhodnější, protože tinktury se připravují macerováním v lihu a líh pokožku vysouší,“ upozorňuje bylinkářka Andrea Maya Jonášová.

To všechno může narušit kožní bariéru, kůže pak není schopna zabránit průniku škodlivin a alergenů z vnějšího prostředí, uniká z ní voda i další minerály, stává se velmi citlivou, dochází k jejímu vysušování, zdrsnění, je šupinatá a popraskaná. Kromě špatného životního stylu může kožní problémy způsobit i stres, který narušuje hormonální systém.

Vytvořit nové brnění můžete právě pomocí pestřejší stravy. Doslova zázračné účinky má listová zelenina. Ta je doporučována mimo jiné i jako prevence rakoviny kůže. Kyselina listová pomáhá totiž kožním buňkám odolávat poškození z ultrafialového záření. Pochutnejte si tedy na špenátu, kapustě a hlávkovém zelí. Ale pozor. Pokud trpíte přecitlivělostí na nikl, listové zelenině se obloukem vyhněte. Obsahuje totiž poměrně vysoké množství tohoto alergenu.

„Stejně jako výrobky ze sóji a ovsa a taky ořechy a kakao,“ říká další pražská kožní lékařka Andrea Vocilková. Místo hranolků zařaďte občas do jídelníčku kroupy, obsahují hodně vitaminu B a křemíku a chrání kůži před záněty. Pro kůži jsou nezbytné také antioxidanty, a to zejména vitamin C a vitamin E. Ten najdete například v rostlinných olejích, v zelí či paprice. Na suchou pokožku nejlépe funguje doplnění lipidů, proto se doporučuje zvýšit příjem omega-3 mastných kyselin. Zkuste se více zaměřit na ryby a mořské plody, lněná semínka či mandle.

„Zásadní význam má dieta u některých konkrétních diagnóz, jako například celiakie. Jindy je třeba velmi pečlivě sledovat, jak na některé konkrétní potraviny reaguje kožní onemocnění: třeba kopřivka či ekzém,“ popisuje dále Vocilková. Při této změně jídelníčku by měly z pleti zmizet také nevzhledné červené pupínky. „Pacientům s akné se doporučuje omezit tučná jídla, čokoládu a cukrovinky,“ dodává Vocilková s tím, že dietu podle ní nelze chápat jako komplexní řešení, ale jen jako součást celkové léčby. Pokud se po několika dnech potíže nelepší, raději vyhledejte kožního lékaře.

Zkuste šalvěj a řepík

Než tělo na změnu stravy zareaguje, může to chvíli trvat. S rychlejší úlevou mohou pomoci bylinky. Jejich použití ale vždy konzultujte s odborníkem, pokožku by totiž mohly i podráždit. A čím se tedy pro jistotu předzásobit?

„Relativně bez rizika lze použít zklidňující koupele v šalvěji, řepíku nebo ovesných vločkách,“ radí lékařka Vocílková. V boji proti svědivé pokožce si lidé pochvalují také jitrocel, který je skvělým pomocníkem například i při popáleninách.

„Svědění a alergické reakce pomáhá také mírnit kopřiva. V silném odvaru z kopřivy je možné se i vykoupat. Od svědění může pomoci i tymiánová nebo levandulová mast,“ radí bylinkářka Jonášová. Imunitní funkci proti kožním infekcím nebo ekzémům zvýší i třapatka nachová, známá spíše pod latinským názvem echinacea.

Do zásoby si připravte také třezalku tečkovanou, která pomáhá snižovat záněty kůže a zklidňuje kůži při podráždění. „Při kožních potížích je také vhodné zaměřit se na celkovou očistu organismu, to je střev, krve a jater. Jsou proto vhodné bylinky, jako jsou měsíček, kopřiva, řebříček, rozrazil, sedmikráska. Játra se nejlépe pročistí pravidelným žvýkáním semínek ostropestřece mariánského, lze užít i mletý ostropestřec, ale je lépe ho namlít vždy čerstvý,“ radí dále Jonášová.

Bylinky však nepoužívejte bezhlavě, pokud nesáhnete po té správné, může kůže zareagovat prudkou reakcí. „Za vysoce rizikové považuji přikládat části rostlin na různá kožní onemocnění, jako třeba bradavice. Může dojít k silnému podráždění kůže, dokonce může být výsledkem i jizvení,“ dodává Vocílková a zároveň upozorňuje na rizika užívání rozšířeného propolisu.

„Je velmi oblíbený zejména pro své antibakteriální účinky. Stejně jako tea tree olej je ale také silným kontaktním alergenem. Může být tedy zdrojem vzniku kontaktního ekzému. U některých diagnóz, jako například při výsevu oparu, pak může být složité určit, zda jde ještě o základní diagnózu, nebo o ekzém vyvolaný používáním propolisu,“ varuje kožní lékařka Andrea Vocílková.