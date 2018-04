Kniha, mobil, jablko. Co pomůže zbavit se bolesti hlavy

Bolest hlavy (odborně cefalea) patří mezi nejčastější zdravotní potíže vůbec. Většinou se jedná o neškodný, i když mnohdy velmi nepříjemný problém. Jindy může jít o příznak vážnějšího onemocnění. Bolesti hlavy se dělí na primární, kdy je bolest hlavy samostatné onemocnění (migréna, tenzní bolest hlavy, cluster headache) a sekundární, kdy je bolavá hlava příznakem jiných onemocnění nebo důsledkem úrazů.

Faktory vyvolávající bolest hlavy jsou různé.

„Jiné je to například u migrény, kde ataka může být vyvolána změnou počasí, nevyspáním, menstruací nebo zvýšenou zátěží a stresem,“ vyjmenovává Jolana Marková, primářka neurologického oddělení Thomayerovy nemocnice, kde vede poradnu pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. „Jiné jsou u takzvaných sekundárních bolestí hlavy, které jsou způsobeny nějakým onemocněním mozku (například nádor nebo zánět) nebo celkovým onemocněním, jako je nekontrolovaný vysoký krevní tlak, horečnaté onemocnění nebo úraz a mnohé další,“ vysvětlila lékařka.

Lékařskou pomoc by podle primářky Markové měli vyhledat ti, u kterých se objeví náhlá intenzivní bolest hlavy, jakou ještě nezažili, nebo lidé, jejichž bolest hlavy sice není tak silná, ale postupně se zhoršuje. K lékaři by měl také zajít nemocný s horečkou a zvracením, které je doprovázeno silnou bolestí hlavy.

Bolest hlavy však naštěstí většinou zásah lékaře nevyžaduje a mnohdy si od ní můžete pomoci sami, dokonce i bez použití léků proti bolesti.

Použijte knihu jako polštář

Tenzní bolest hlavy patří mezi nejčastější typy bolestí, jejichž příčinou je obvykle stres, únava a především zvýšené napětí (tenze) týlních svalů.

Osteopat Christian Bates z kliniky Perrymount Natural Health Clinic ve Velké Británii podle serveru msn.com doporučuje pro zmírnění napětí a bolesti hlavy podložit si hlavu namísto polštáře knihou nebo telefonním seznamem. Okraj knihy by podle něj měl být umístěný pod vyboulenou částí hlavy a brada by měla směřovat dolů směrem k hrudníku. Kniha pod hlavou podle Batese pomůže protáhnout malé ztuhlé svaly a přinést úlevu od bolesti.

Dýchejte zhluboka

Za bolestí hlavy může podle některých odborníků stát i nesprávné dýchání.

„Většina z nás dýchá příliš mělce,“ tvrdí expertka na cvičení pilates Lynne Robinsonová, zakladatelka bodycontrolpilates.com. Mělké dýchání podle ní snižuje přívod kyslíku do krevních cév v mozku, což může vést k bolesti hlavy. Dýchání zhluboka tak zlepšuje krevní oběh a může odvrátit bolení hlavy.

„Zkuste se vzpřímeně posadit a položte ruce na žebra. Při nádechu se zaměřte na rozšiřování vašich zad a stran vašich žeber. Úplně vydechněte a vnímejte, jak se váš hrudní koš zavírá. Poté opakujte,“ popsala techniku hlubokého dýchání odbornice na pilates Robinsonová.

Pište sms v lepší pozici

Bolest hlavy může způsobit i špatné držení těla při psaní textových zpráv. Napětí krku zapříčiněné psaním sms může podle lékaře Christiana Batese vést k takzvané cervikogenní bolesti hlavy, a v některých případech i k okcipitální (týlní) neuralgii. (Vystřelující nebo bodavá, krátce trvající bolest, která vychází z podtýlní oblasti a šíří se přes temeno hlavy do oblasti čela).

Osteopat Bates proto jako prevenci doporučuje při používání telefonu sedět rovně a vzpřímeně s neskloněnou hlavou a mobil držet v úrovni očí.

Zchlaďte bolest mátou

Mnoho lidí upřednostňuje přírodní léčbu před klasickou medicínou a bylinky patří mezi velmi oblíbené metody léčby nemocí všeho druhu. Některé „babské rady“ jsou dokonce podpořené vědeckými výzkumy.

Studie odborníků na univerzitě v Kielu v Německu kupříkladu zjistila, že pomáhá aplikace máty peprné na čelo. Pokud nemáte po ruce čerstvou mátu, pomoci by mohly i krémy či balzámy s obsahem této chladivé byliny.

Rozpusťte si vlasy

Nosíte vlasy stažené do ohonu nebo máte ráda upnuté účesy jako jsou drdoly či zapletené copy? Pak vás možná občas překvapí náhlá bolest hlavy. Studie odborníků z kliniky City of London Migraine Clinic totiž ukázala, že více než 53 procent žen zažívá bolesti hlavy právě od nošení culíků.

Znalci se domnívají, že utažené účesy mohou způsobovat přetížení a podráždění pojivových tkání v pokožce hlavy. Pokud vás tedy přepadne bolest hlavy, uvolněte culík a nechte vlasy volně rozpuštěné.

Přivoňte si k zelenému jablku

Zní to moc jednoduše na to, aby to byla pravda, ale za zkoušku nic nedáte. Experti ze Smell & Taste Treatment and Research Foundation v Chicagu ve své studii zjistili, že u lidí s migrénou, kteří čichali vůni zeleného jablka, došlo k poklesu bolesti hlavy.

Odborníci si to vysvětlují tím, že tato ovocná vůně může vést ke snížení svalové kontrakce v oblasti hlavy a krku, která je častou příčinou bolesti hlavy.

Zkuste akupresuru

The National Institute for Health and Clinical Excellence pro zmírnění tenzních bolestí hlavy doporučuje akupresuru, tradiční čínskou léčebnou metodu, při které se využívá tlaku prstů, nejčastěji palce, na specifické tlakové body.

„Akupresura může v některých případech pomoci, ale je třeba vědět, jak na to. Nelze obecně poradit, snad jen, že nejčastěji lze tímto způsobem řešit tlakovou bolest hlavy v týlní oblasti, která je vyvolána citlivostí úponů šíjních svalů na lebku. V těchto místech je pak možno akupresurním tlakem zasáhnout,“ uvedla doktorka Marková.

A jaké jsou další alternativní možnosti léčby bolesti hlavy?

„Bylinky a masti obecně mnoho u migrény nepomohou, u sekundárních bolestí hlavy už vůbec ne. Některým pacientkám s migrénou pomůže při začátku bolesti vypít šálek kávy nebo pevně uvázaný šátek kolem hlavy. Při bolestech hlavy od krční páteře někdy pomůže zábal na krční páteř - buď suché teplo, nebo zábal Priessnitzova typu. U těchto bolestí hlavy také může pomoci úprava polohy ve spánku i pracovní polohy během dne,“ dodala primářka Jolana Marková.