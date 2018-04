Jedenáct způsobů, jak se zbavit akné

Akné (latinsky acne vulgaris) se objevuje především na kůži s nejvyšší hustotou folikulů, tedy na obličeji, ramenou, hrudi a zádech. Většina z nás zažije akné v období puberty kvůli nadměrné produkci mužských hormonů. Muži také častěji trpí závažnější formou tohoto onemocnění.

Akné v pubertě způsobuje zvýšená tvorba mazu, jež stojí za vyšší produkcí rohoviny, která spolu s mazem ucpává vývod folikulů. Maz vytváří příznivé prostředí pro bakterie, které přispívají k tvorbě komedonů a zánětu.

Mezi další faktory spojené s akné patří dědičnost, menstruační cyklus, podráždění pokožky, stres, nahromadění odumřelých kožních buněk, používání anabolických steroidů a některých léčiv a vitaminů, nevhodné kosmetické přípravky, intenzivní slunění a kouření.

I když nám instinkt velí zbavovat se pupínků mechanicky vymačkáváním, škrábáním nebo dřením, rozhodně se nejedná o účinný způsob, jak se akné zbavit. Podobné metody mohou naopak vést ke zhoršení projevů a následně ke zjizvení pokožky. Poradíme vám, jak si s akné poradit šetrnějšími způsoby.

Nedotýkejte se obličeje

Zní to jako jednoduchá rada, ale schválně se zaměřte na to, kolikrát za hodinu se obličeje nevědomky dotknete, když vás něco svědí, chcete si otřít rty nebo si odhrnout vlasy z čela. Rukama se dotýkáme všeho kolem nás a přiznejme si, že nežijeme ve sterilním prostředí. Pot, špína, maz, bakterie a viry se lehce šíří z osoby na osobu přes povrchy, jako jsou kliky u dveří, pulty v obchodech nebo držadla v metru. Je proto velmi důležité mýt si ruce průběžně během dne, protože občas se obličeje prostě dotkneme.

Myjte si obličej alespoň dvakrát denně

Máte pravdu, přehnaná hygiena obličeje může pokožku nadměrně vysušit a donutit ji tak k ještě větší tvorbě mazu. Ale jemné mytí obličeje s použitím speciálních čistících přípravků na problematickou pleť je tím nejjednodušším a zároveň nejúčinnějších způsobem, jak se vyhnout pupínkům. Pravidelným mytím obličeje se zbavíte špíny, mazu, cigaretového kouře a znečištěného ovzduší, které se přes den nabalují na obličej a přispívají k tvorbě akné.

Zaměřte se na svůj jídelníček

Akné lze částečně ovlivnit i vhodně zvolenou stravou. Mezi potraviny, které akné podporují, patří červené maso, uzeniny, brambory, rýže, kořeněná jídla, alkohol, kofein, med a veškeré sladkosti. Strava by měla být bohatá na minerály a vitaminy, proto je důležitý především dostatek ovoce a zeleniny.

Zacvičte si

Skvělým způsobem, jak zlepšit vzhled pleti, je pravidelné cvičení. Půl hodina aerobního cvičení třikrát nebo čtyřikrát do týdně by byla ideální, ale každá chvilka věnovaná pohybu se počítá. Cvičení také pomáhá od stresu a stres je podnětem k tomu, aby pokožka zvýšila produkci mazu. Takže cokoli, co vám pomůže od stresu (například jóga), vám pomůže i v boji s akné. Pohyb rovněž obnovuje pořádek v hladinách hormonů, čímž se zmírňuje produkce mazu ve folikulách. Další výhodou intenzivního cvičení je i pocení, které pomáhá vyčistit póry a odvádí odumřelé kožní buňky na povrch pokožky, kde již nemohou způsobit tolik obtíží.

Nezapomínejte na sprchu

I když se po cvičení cítíte trochu unaveni a spíše se těšíte, jak se svalíte někam na pohovku, neměli byste zapomenout na sprchu. Jak už jsme zmínili, pot s sebou bere i odumřelé buňky, ale když se vypaří, zanechá po sobě na kůži sůl. Pokud si co nejdříve po cvičení nesmyjete tyto odumřelé buňky a sůl, ucpete si právě vyčištěné póry a připravíte si tak nejlepší půdu pro akné.

Na cvičení zvolte volnější oblečení

I když se nejčastěji akné objevuje na obličeji, někteří jedinci se s ním potýkají i jinde na těle. Určitá forma akné vzniká třením, horkem a neustálých kontaktem pleti s oblečením nebo sportovním vybavením. Čelenky a helmy mohou obvykle za akné v oblasti vlasové linie, své stopy zanechávají i pásky kolem brady. Pokud používáte podobné sportovní vybavení, snažte se ho nenosit moc natěsno. Problémy s akné způsobuje i oblečení na jógu, běh nebo cyklistiku, které je obvykle velmi přiléhavé a vyrobené ze syntetických materiálů. Pokud trpíte na akné, na cvičení raději zvolte volnější bavlněné oblečení.

Vyzkoušejte přípravky s obsahem benzoylperoxidu

Většina produktů s obsahem benzoylperoxidu, jako jsou čistící pleťová mléka a tonika, jsou běžně k dostání i bez lékařského předpisu. Nejúčinnější bývá krém nebo gel, který se aplikuje přímo na pupínek. Benzoylperoxid zabíjí bakterie, které způsobují záněty v ucpaných pórech. Přípravky mohou zpočátku způsobovat mírné podráždění pokožky a obvykle trvá tři týdny, než léčba zabere.

Vyberte si vhodnou dekorativní kosmetiku

Příčinou nevzhledných pupínků může být i váš make-up. Pokud máte pocit, že se vám akné zhoršilo, zkuste vyměnit značku nebo typ make-upu. Pozor si dejte především na mastné a výživné make-upy, zvolte raději dekorativní kosmetiku přímo určenou na problematickou pleť. Bez ohledu na typ kosmetiky se nezapomínejte každý den důkladně odlíčit. Platí, že pokud si necháte make-up přes noc, ráno ho budete potřebovat dvakrát tolik.

Zvažte antibiotika

Pokud běžné prostředky nezabírají, možná budete potřebovat antibiotika. Tyto léky vedou ke snížení mikrobů a zmírnění zánětů. Lékař může zvolit lokální antibiotika v podobě krému, který se aplikuje přímo na postiženou kůži, nebo antibiotika ve formě pilulek. Nejčastěji jsou používána antibiotika tetracyklinového typu, která se užívají delší dobu. Léčba antibiotiky má i své nežádoucí účinky, může způsobovat vysušení pleti nebo zvýšenou citlivost na světlo.

Někomu zaberou antikoncepční pilulky

Vyhánět ďábla ďáblem, i to zvažují ženy, které trpí silným akné. Orální kontracepce pomáhá regulovat menstruační cyklus, zabraňuje těhotenství, ale také může pomoci vyčistit pleť, když už jiné metody zklamaly. Na akné se používají preparáty, které díky směsi určitých hormonů snižují produkci mazu u žen. Antikoncepční pilulky však mohou mít řadu vedlejších účinků a navíc není jisté, zda léčba zabere. Léčba navíc není vhodná pro všechny ženy.

Objevte laser

Ve chvíli, když už selhaly prakticky všechny ostatní léčebné postupy, můžete vyzkoušet laser, který působí protizánětlivě a rovněž jako prevence jizev. Laser hubí bakterie, stahuje póry a zmírňuje činnost mazových žláz. Ošetření však není úplně příjemné, dokonce i při použití lokálních anestetik může být zákrok trochu bolestivý. Ošetřené místo pak může být několik hodin či dokonce dnů zarudlé a citlivé.