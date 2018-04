Jak se vyvarovat chyb při hubnutí

Chcete mít stále vše pod kontrolou, aby pro vás měly změny jen pozitivní, tj. stimulační význam:

- Zrychluje se metabolismus (jídlo působí více jako zdroj pohotové energie, tělesné zásoby cukru a tuku se zmenšují, je třeba zvýšit podíl sacharidů ve stravě).

- Při cvičení hrozí větší riziko dehydratace organismu ruku v ruce s pocením, kromě vhodných neslazených nápojů je třeba konzumovat více ovoce a zeleniny, obsahujících vlákninu, která v organismu zadržuje vodu.

- Po cvičení roste únava svalů a celého organismu a s ním i tzv. oxidační stres, provázený větším vývojem vražedných volných radikálů (zákonitě se dostavují stavy svalové únavy a bolesti, které zejména v začátcích mohou od pohybu odrazovat, proto je třeba užívat antioxidanty ve stravě nebo v doplňcích, aby se svaly rychleji zregenerovaly.

- Klesá podíl tukové tkáně ve prospěch svalové tkáně, ale s ním může stoupat i riziko nedostatku vitamínů A, D, E a K, které jsou rozpustné v tucích.

- Současně se zvyšují nároky na potřebu bílkovin, z nichž se tvoří nová svalová tkáň. Tvorbu a obnovu tělesných bílkovin podpoříme kvalitní bílkovinnou stravou (libové červené a drůbeží maso) a kyselinou listovou.

- Nároky na pevnost kostí, šlach a vaziv se zvyšují, a to tím více, čím více je zatěžujeme; riziko opotřebení kloubů roste, proto je třeba užívat kloubní výživu, obsahující vápník, hořčík a glukosamin v bioaktivní formě.

Je třeba změnit radikálně jídelníček?

Čím jste silnější a svěžejší (díky vzrůstající kondici), tím víc vás tělo poslouchá. I vy však musíte svému tělu naslouchat a poskytovat mu to, co při hubnutí a pohybových aktivitách samo vyžaduje! Než se postupně (ne rychle či najednou, to by vás od hubnutí a cvičení odradilo nepříjemnými zdravotními důsledky!) dostanete k radikálnější změně životního stylu a stravovacích návyků, vynucených rizikem jo-jo efektu, můžete ve výživě udělat drobnější, přesto podstatné zásahy :

- Jíst častěji (5-6x denně) a v menším množství .

- Nevynechávat výživné snídaně a lehké svačiny (dopolední i odpolední).

- Dostatečně pít (až 3l vody denně).

- Vyloučit bohaté večeře a tučnou bufetovou stravu (fast food).

- Omezit až vyloučit tučná a nezdravá jídla, jako jsou uzeniny, tučné omáčky a polévky.

- Preferovat netučné zdroje bílkovin bez doprovázejících tuků (libová červená masa, ryby, drůbež, nízkotučné mléčné výrobky, sójové výrobky).

- Cukry konzumovat převážně v tzv. komplexní podobě, tj. v podobě cereálií (celozrnné pekárenské výrobky, müsli směsi a tyčinky, brambory, rýže natural apod.), a ne v cukrovinkách a bílém pečivu atd.

Existuje ještě celá řada výživových a jiných (např. suplementačních) podnětů, s nimiž se budete v této rubrice setkávat. Někdy je třeba dát na radu těch zkušenějších, kteří jsou už dál než vy, nebo se přímo zeptat profesionálů.