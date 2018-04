Jak se ubránit rakovině předávané po generace

Zbytek populace onemocní bez ohledu na to, jakými nemocemi trpěli jeho příbuzní. "Většina lidí, kteří onemocní nádorem prsu, vaječníků nebo tlustého střeva, nemá dědičnou mutaci v důležitých genech," říká onkoložka Lenka Foretová z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Dokonce i tehdy, když se v rodině vyskytne několik onemocnění stejného typu, může jít o náhodu.

Včasná prevence

Část populace by ale měla zpozornět a zjistit, zda nepatří mezi zmiňovanou desetinu, která geny vedoucí k rakovině dědí z generace na generaci. Mohou to zjistit genetické testy. Je dobré na ně zajít například při zvýšeném výskytu rakoviny prsu či tlustého střeva v rodině. Co by vás mělo varovat?

Nedobrým znamením je výskyt nádorů prsu či vaječníku nejméně u dvou vašich blízkých příbuzných - tedy matky a sester. Jestliže některá z nich onemocněla před svými padesátými narozeninami, je riziko ještě vyšší.

„Téměř jistě se dědičná forma najde u pacientky, která má oba typy nádorů - prsu i vaječníků,“ konstatuje onkoložka Foretová.

I když testy potvrdí, že geny mají v sobě zakódováno riziko vzniku rakoviny, nemusí to znamenat tragédii, pokud budete dbát na preventivní prohlídky. Ženy z rizikových rodin by na ně měly začít chodit dříve než zbytek populace, tedy už mezi 20. a 25. rokem života.

Samozřejmostí by v takových případech mělo být vyšetření pomocí ultrazvuku. Od třiceti let by ženy z rodin s dědičnou zátěží měly každý rok absolvovat mamografické vyšetření.

V některých případech lékaři přistupují k preventivnímu odstranění mléčných žláz nebo vaječníků, aby u žen s obrovskou genetickou zátěží nemoc nemohla propuknout.

Podobná opatření jako u rakoviny prsu platí také u nádorů tlustého střeva. Pokud se u vašich blízkých příbuzných objevily takzvané polypy či adenomy v tlustém střevě, měli byste už v nízkém věku 20 až 25 let absolvovat kolonoskopické vyšetření.