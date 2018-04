Jak se starat o zuby, aby zůstaly dlouho v ústech?

Nemusíte si čistit všechny zuby. Stačí čistit jen ty, které si chcete uchovat. Takto oslovují plakáty v mnohých čekárnách pacienty zubních lékařů. Důkladná a správná hygiena je totiž nejmocnější zbraní v boji proti zubnímu kazu a parodontóze.

Když zuby opouštějí své lůžko

Parodontóza je podle Kristiny Novotné z vedení Asociace dentálních hygienistek nejčastějším důvodem ztráty zubů v dospělém věku, je častější než zubní kaz.

Zpočátku vypadá toto onemocnění jako nebolestivý, ale bohužel postupující bakteriální zánět dásně, ozubice a zubního lůžka - tento zánět se jmenuje parodontitida.

Lidé často netuší, že parodontitidu mají, dokud se neobjeví příznaky. Nemocný má červené a nateklé dásně, které krvácejí, začnou se mu viklat zuby a někdy ho trápí i zápach z úst. Tato nemoc může přejít v chronickou podobu, tedy parodontózu.

I když vznik nemoci podporují faktory jako kouření, oslabená imunita, dědičnost a užívání některých léků, nejdůležitější a nejčastější příčinou je špatná ústní hygiena.

Velkou pomocí pro ty, kteří parodontitidou trpí, je návštěva stomatologa nebo dentální hygienistky. Ta může udělat důkladnou prohlídku zubů, dásní a ostatních součástí chrupu a podle toho se pak odvíjí i její péče.

Tyto služby bohužel zdravotní pojišťovny nehradí. Základní diagnostická prohlídka se pohybuje mezi 600 až 2000 korun, cenu zvyšují rentgenové snímky.

"Když budete vědět, jak správně zuby čistit, do týdne se zánětu zbavíte. Pak už je to jen na člověku, jestli si je takto bude do konce života čistit, nebo ne," říká Kristina Novotná.

Při parodontitidě je nutné zaměřit se hlavně na prostor mezi zuby. "Pokud si nečistíte mezizubí, plak se z něj nedostane a můžete si být jistí, že máte parodontitidu," doplňuje Novotná.

Mezizubí se dá vyčistit jen mezizubním kartáčkem nebo dentální nití, v ideálním případě dvakrát denně.

Zubní plak, který obsahuje zbytky jídla a bakterie, pevně lpí na zubu. Je nutné ho dokonale mechanicky rozrušit, tedy kartáčkem a pomůckami na čištění mezizubních prostor.

Elektrický kartáček je k dásním nešetrný a známá vodní tryska také není vhodným řešením, neměli by ji používat lidé s rozvinutou parodontózou. Tryska odstraňuje jen zbytky jídla, nedokáže rozrušit zubní plak.

S ročním dítětem k zubaři

Dětská stomatoložka z Hradce Králové Romana Ivančáková upozorňuje na fakt, že se zhoršuje stav chrupu především předškolních dětí: "Vysvětlovala bych to dietní chybou, kdy děti po celý den popíjejí slazené nápoje a džusy."

Rozšířenou chybou je také usínání nejmenších s lahví mléka. Ve spánku se snižuje produkce slin, tolik potřebných pro omývání cukru a jiných složek potravy ze zubů, bakterie tak mají větší šanci zuby poškodit.

Prostředí bohaté na cukr představuje totiž ideální podmínky pro růst bakterií. Ty se usazují jako součást plaku na zubech, které se pod ním kazí.

Jak se plaku zbavit? Používáním kartáčku, nikoli však žvýkačky. "Žvýkačka bez cukru neškodí, ale nelze ji považovat za náhradu kartáčku," dodává dentální hygienistka Kristina Novotná.

Děti by si měly na rozdíl od rodičů čistit zuby stíráním, tedy pohybem od dásně ke špičce zubu, mezizubní nit mohou používat až děti starší.

Bylo by chybou odkládat návštěvu zubaře až na první bolest zubu, dítě by měl vidět stomatolog už po prvních narozeninách - právě proto, aby se batole seznámilo s prostředím zubařské ordinace, aniž mu někdo provádí nepříjemné zákroky.

"Je zapotřebí, aby si rodiče uvědomili, že péče o ústní zdraví jejich dětí závisí především na nich, oni to mají v rukou, stejně jako odpovídají za celkové zdraví svého dítěte," doplňuje Romana Ivančáková.

Možností, jak předcházet zubnímu kazu, je u dětí také fluorizace, kdy se odolnost skloviny může zvýšit potíráním zubů fluoridovými přípravky nebo výplachy roztokem fluoridu sodného. Podobný účinek mají i zubní pasty s fluorem, je ale lepší vybírat je po dohodě se zubařem.

Liší se obsahem fluoru a více neznamená vždy lépe. Podobně je tomu i s fluoridovými tabletami - nelze je doporučit plošně. Sice je může předepsat jakýkoli lékař, ale vždy musí vzít v potaz stravovací a hygienické návyky dítěte a stav jeho zubů.

"Když dítě dostává tablety ve třech letech, neznamená to, že je bude potřebovat i za rok. Každý rok se situace musí zhodnotit znovu," vysvětluje stomatoložka Ivančáková.

Jak se správně starat o zuby

• Čistěte důkladně

Děti i dospělí by si měli čistit zuby ráno po snídani a večer před spaním. Na délce čištění tolik nezáleží, spíš je důležitá technika, takzvaná Bassova. Opřete kartáček o zub v úhlu 45 stupňů a krouživými pohyby čistěte od kousací plochy k dásni, u dětí stíráním v opačném směru.

• Vybírejte kartáček

Kupujte kartáček s co nejměkčími štětinami, například u parodontitidy, lidově parodontózy, si tvrdým kartáčkem můžete uškodit. Vyzkoušejte jednosvazkový, mezizubní, pro čištění protézy a rovnátek si pořiďte speciální čisticí pomůcky.

• Na děti dohlédněte

Udělejte batoleti z čištění zubů zábavu, bude jistě provádět hygienu ochotněji. Musíte začít čistit zuby hned, jak je v ústech objevíte, smotkem vaty, speciálním kartáčkem podle věku kojence nebo kartáčkem nasazovacím na prst. Pasty pro děti vyberte s odborníkem, liší se v obsahu fluoru pro různé věkové skupiny.

• Učte se od odborníka

Dospělí i děti by měli dvakrát za rok navštívit dentální hygienistku, která naučí správně čistit zuby kartáčkem obyčejným, mezizubním nebo zubní nití. Budete-li ji navštěvovat a řídit se jejími pokyny, váš chrup déle vydrží zdravý.