Jak se správně otužovat. Jen sprchování studenou vodou nestačí

„Mě i mého bratra otužovali rodiče od dětství a sprchování studenou vodou mi vydrželo až do dospělosti. Své děti jsem začala otužovat, když jim byly dva roky. Nejde o žádné drastické metody, jen je na závěr každodenního koupání nebo sprchování osprchuji na pár desítek sekund studenou vodou. A i když chodí obě dvě do školy a jsou tedy denně v dětském kolektivu, jsou nemocné úplně minimálně. Jsem přesvědčená, že za to vděčíme právě otužování,“ tvrdí Lucie Havlová, která má osmiletou dceru a jedenáctiletého syna.



Otužování má zkrátka vynikající pověst. Už generace našich babiček tvrdila, že otužování je cestou k železnému zdraví, zimě bez chřipek a dlouhověkosti. Je tomu ale skutečně tak? A co je potřeba udělat pro to, abychom svou imunitu skutečně posílili?

Teplá – studená

Podle výzkumu provedeného letos v květnu dosáhnete absolutně nejlepších výsledků střídáním horké a studené vody. Jako ideální se jeví dvacetiminutové sprchování teplou vodou, které vystřídá minutová ledová sprcha. Sprchování se poté uzavře třemi až čtyřmi minutami teplou vodou.

Tím, že strávíte několik minut pod horkou sprchou, rozšíří se vám krevní cévy a přivedou k pokožce a svalům víc krve bohaté na kyslík. Při sprchování studenou vodou se krevní cévy zase prudce smrští a omezí průtok krve. Takže zatímco do svalů a pokožky proudí mnohem více krve bohaté na kyslík, mnohem víc odkysličené krve je přiváděno do plic.

To s sebou nese celou řadu zdravotních pozitiv. Odborníci střídání horké a studené sprchy doporučují například jako prostředek na uklidnění bolavých svalů po intenzivním tréninku. Střídání horké a studené vody pomáhá vyplavit kyselinu mléčnou a urychluje svalovou regeneraci.

Méně nemocí i lepší nálada

Každodenní sprchování studenou vodou snižuje nemocnost o téměř třicet procent, uvádí studie provedená v Academic Medical Centre v Amsterdamu. Přitom podle vědců stačí, když se každé ráno vystavíte působení studené sprchy po dobu devadesáti sekund. Autoři výzkumu tvrdí, že studená sprcha působí jako jedinečný stimulátor našeho imunitního systému. Zrychlí se srdeční tep, stoupne krevní tlak a tělo se po studené sprše chová podobně, jako kdybyste uběhli sprint.

Navíc podle studie, jejíž výsledky byly publikovány v magazínu Medical Hypotheses v roce 2008, vám sprchování studenou vodou výrazně zvedne náladu. Stimulace receptorů chladu, které se nacházejí v pokožce, totiž vede ke zvýšení hladiny noradrenalinu , jehož nízká hladina je spojována s depresí.

K tvrzení, že sprchování studenou vodou (nebo střídání teplé se studenou) je vynikající prevencí před stárnutím pokožky a tvorbě vrásek, se ale odborníci staví rezervovaně. Zdůrazňují, že zatím žádný seriózní výzkum nepotvrdil, že by studená sprcha měla skutečně tento efekt.

Vypněte topení!

Zkuste se také zamyslet nad tím, na kolik stupňů máte obvykle vytopený byt. Řada odborníků totiž tvrdí, že příliš vysoké teploty, na které vytápíme naše domovy, jsou příčinou mnoha zdravotních problémů a dokonce údajně zčásti mohou i za obezitu.

Vědci z univerzity v Leidenu v Nizozemí došli k závěru, že umělé vytápění místností na příliš vysoké teploty je jedním z faktorů, jež vedou ke zpomalení metabolismu a tudíž i většímu riziku obezity. Chlad totiž aktivuje takzvaný hnědý tuk, který dokáže spalovat kalorie (čímž vytváří tělesné teplo). V našich vyhřátých obývácích a kancelářích však nemá k aktivitě příliš mnoho příležitostí.

Pro začátek můžete zkusit spát při otevřeném okně. Odborníci doporučují, že ideální teplota v ložnici by se měla pohybovat mezi dvanácti a osmnácti stupni Celsia. Tak povzbudíte k aktivitě svůj hnědý tuk, ale zároveň i výrazně zvýšíte kvalitu spánku.

Dosavadní studie totiž prokázaly, že střed těla lidí trpící nespavostí má vyšší teplotu. Stačí, když každý den na několik hodin snížíte teplotu o pár stupňů a na vašem zdraví se to projeví. Dokonce tak snížíte i pravděpodobnost onemocnění diabetem typu 2.