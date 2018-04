Aby slunce neškodilo, dodržujte zásady správného opalování

Máte použít při pobytu na slunci ochranný faktor třicet, nebo pro jistotu až padesát? Popravdě řečeno je rozdíl podle odborníků minimální.



„Sluneční ochranný faktor (OF) zjednodušeně vyjadřuje násobek doby pro relativně bezpečný pobyt na slunci, aniž dojde k zánětu kůže se zarudnutím. Tato doba se pro neošetřenou pokožku pohybuje pro osoby s fototypem kůže II a III, které jsou v naší zeměpisné šířce obvyklé, v rozmezí pěti až deseti minut. Prostředek označený SPF (OF) 10 by měl zajistit prodloužení doby bezpečného pobytu na slunci zhruba desetkrát, to je asi na 100 minut,“ vysvětluje aromaterapeutka Adéla Zrubecká a pokračuje: „Výrobek deklarující ochranný faktor 15 absorbuje 93 % dopadajícího UVB záření, ovšem přípravek s ochranným faktorem 30 pohlcuje pouze 97 %. Vyšší faktor již nezajistí vyšší ochranu, protože stoprocentně ochranný film neexistuje. Opalovací krém je filtr, jakési síto, jehož otvory jsou menší, je-li UV faktor vyšší, ale stále pouze síto s otvory. Tedy ani s ochranou nemůžeme pobývat na slunci neomezeně dlouho.“

Na množství záleží

Pro optimální ochranu pokožky potřebujete nanést na celé tělo zhruba šest čajových lžiček přípravku na opalování - na paže, nohy, na horní část těla zepředu i zezadu. Nezapomínejte na obličej a větší pozornost věnujte i citlivým oblastem - uším, nosu, rtům a zátylku.

Co si pamatovat Slunečnímu záření jsme vystaveni po celý rok, a tak je potřeba především pleť obličeje chránit, i když nejsme na dovolené. Ideální je zvolit denní krémy s ochranným faktorem. Ten dnes obsahuje už i hodně make-upů, podkladových bází, BB a CC krémů. Nezapomínejte ale ani na citlivou pokožku rukou a na rty, které může sluneční záření také poškodit. Dopřejte i jim krémy na ruce, balzámy a tyčinky na rty či rtěnky s ochranným faktorem.



Náchylné ke spálení jsou také ramena, boky, spodní část zad, nárty a zadní strana kolen. Používat můžete nejen krémy a mléka, ale také spreje, jejichž předností je komfortnější aplikace.

Obecně se doporučuje namazat se přípravky 20 až 30 minut před sluněním a nechat je vstřebat. Pokud si chcete být jisti dokonalou ochranou, opakujte nanášení vždy po dvou hodinách. Jestliže se koupete, pak se poté, co vyjdete z vody, opět namažte, a to i v případě, že je přípravek voděodolný. Opakovaným nanášením krémů však délku ochrany neprodlužujete, jen ji udržujete.

Po opalování hydratujte a vyživujte

Po návratu ze slunce dopřejte pokožce maximální hydrataci. „Při podrážděné a spálené pokožce, ale i pro prevenci je vhodné používat pěny a tělová mléka s obsahem panthenolu a vitaminu E. Tyto látky přinášejí úlevu a pomáhají při regeneraci pokožky. Důležitá je pravidelná aplikace po každém slunění, ale i v případě suché pokožky,“ radí farmaceutka Klára Minczinger.

Pokud máte rádi přírodní kosmetiku, můžete využít blahodárných zklidňujících, hydratačních a regeneračních účinků kokosového oleje, aloe vera nebo kakaového másla.

Příprava na opalování

Rozhodně nic nezkazíte, když tři až čtyři týdny před plánovaným intenzivním opalováním zařadíte do jídelníčku vhodné potraviny. Ultrafialové záření má totiž negativní dopad na strukturu pleti, proto je nutné doplňovat antioxidanty, které neutralizují volné radikály vznikající při chemických reakcích na kůži. Nejdůležitějšími antioxidanty jsou vitaminy C a E a selen - chrání buněčné membrány a zvyšují elasticitu kůže.

Vitamin E a selen navíc zpomalují stárnutí pokožky a zastavují tvorbu karcinogenních buněk vznikajících působením UV záření. Vitamin C je obsažen v ovoci a zelenině, vitamin E naleznete v zelené listové zelenině nebo ořechových jádrech. Zdrojem selenu jsou celozrnné potraviny či pivovarské kvasnice. Zapomenout bychom neměli ani na dobře známý betakaroten, který je v paprikách, mrkvi či meruňkách.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví.