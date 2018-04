Jak se rodí v českých porodnicích?

Každá porodnice získá v průvodci určitý počet hvězdiček. Hodnotit se bude podle Evy Labusové ze Společnosti pro zdravé rodičovství například rozsah předporodních kursů, přístup personálu k přáním maminek, možnost přivést si k porodu vedle partnera i vlastní profesionální pomocnici (takzvanou dulu), soukromí u porodu, kontakt matky s novorozencem či podpora kojení. Naopak se nebudou hodnotit medicínské výsledky, například novorozenecká úmrtnost či počet komplikací při porodu. Podle Evy Labusové proto, že v republice není zveřejňování těchto údajů legislativně vyjasněno a většina porodnic je odmítá prozradit. "České porodnictví je z hlediska technické a odborné úrovně špičkové, " tvrdí Labusová. "Důvodem naší iniciativy je skutečnost, že stále více žen chce rodit co nejpřirozeněji, ale jejich přání nejsou vyslyšena. Ženy také často nevědí, co by si vůbec mohly či měly přát."

Pokud se chcete podílet na hodnocení, stačí vyplnit přiložený dotazník (viz související soubory).



Můžete si ho stáhnout v libovolném formátu a poslat mailem na adresu aperio@aperio.cz .



Nebo si ho vytiskněte a pošlete v obálce na adresu: APERIO, Na Poříčí 12 (Palác YMCA), 115 30 Praha 1.

Zástupci společnosti nejsou spokojeni především s tím, jak vypadá úroveň předporodních kursů, v nichž se získávají informace o porodu. Podle průzkumu, který loni udělalo s podporou Nadace Open Society Fund Praha agentura STEM, nepořádá šest porodnic vůbec žádné kursy, 17 jich nabízí jen informační schůzky a 77 porodnic má kursy nedostačujícího rozsahu. "V západních zemích je běžné, že maminky absolvují dvanáct, čtrnáct hodin kursů, na něž leckde přispívají zdravotní pojišťovny," uvedla Labusová.

Společnost nyní veškeré údaje o porodnicích aktualizuje. "Zdá se, že na soukromí maminek se začalo více dbát. Hodně vepředu jsou třeba porodnice ve Zlíně, Znojmě či Vrchlabí," řekla Alena Frydrychová, která údaje z nemocnic zpracovává.

Inspirací pro knihu, již chce APERIO vydat, byl podobný průvodce v Polsku. "Podařilo se tam zachránit některé malé porodnice, které měly být původně zrušeny, ale maminky v nich byly spokojeny," říká Frydrychová.

Společnost tvrdí, že některé porodnice prezentují něco, co pak v praxi nefunguje. Proto chce formou dotazníku oslovit také ženy, které rodily v českých porodnicích v posledních třech letech. Jejich výpovědi by měly doplnit portrét každé porodnice.

"Například porodnice v Chrudimi nabízí prohlídku porodního sálu, ale jedna maminka nás upozornila, že musela zaplatit pět set korun a podepsat, že chce rodit právě v této porodnici," uvedla Alena Frydrychová. Eva Labusová doplnila: "Setkáváme se také s tím, že nemocnice deklaruje nějaké možnosti, ale když se porod rozběhne, nikdo je mamince nenabídne a vše sklouzne do rutiny."

Průzkum v porodnicích dělala loni za podpory Nadace Open Society Fund Praha agentura STEM. Vyplynulo z něj mimo jiné, že 46 porodnic má místnost, kde žena může rodit sama, ale v 65 jich rodí více najednou. O něco lépe dopadla porodnická zařízení v otázce, zda ženám umožňují porod v poloze, jakou si samy vyberou. Mírná většina ženám vyhoví, ale v 55 porodnicích nelze rodit jinak než v klasické pozici, tedy vleže, eventuálně v polosedě.