Jak se nenechat ničit stresem

Co platí na únavu a dlouhodobé vypětí • Cvičte, a to pravidelně

Díky pohybu, jako je třeba delší jízda na kole nebo i posilování, se vám v těle vytvoří hormony zlepšující náladu a uvolňující napětí. Navíc vám pohyb přinese rozptýlení a zlepší se vám kondice. • Zvolte vhodný druh cvičení

Aby pohyb na stres doopravdy platil, vybírejte s rozmyslem. Lepší než aerobik, squash, či dokonce některý z adrenalinových sportů je třeba jóga, plavání, jízda na kole. • Jezte kvalitně a zdravě

Vyčerpané tělo potřebuje kvalitní výživu, jinak bude unavenější a unavenější. Ve stravě by proto mělo být hodně bílkovin, vitaminů a vápníku. Při stresu může mít člověk dříve hlad vzniklý tím, že hodně klesá hladinu cukru v krvi. • Řekněte si o pomoc

Přepínáním se stresu a vyčerpání z něho plynoucího nezbavíte. Naučte se vypnout, přesunout úkoly na jindy, ani doma nezařizujte vše jen vy. • Jděte včas k lékaři

Pokud už se u vás stres projevuje zdravotními potížemi, jděte na vyšetření. Stres jako takový samozřejmě diagnózou není, jeho následky se však léčit dají. • Jezte vitaminové doplňky

Váš stav mohou zlepšit i potravinové doplňky, které vám dodají chybějící minerály, vitaminy a stopové prvky, jako je třeba selen a zinek. Mnoha lidem se osvědčily ženšenové preparáty.