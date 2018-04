Jak se nechat preventivně vyšetřit

Na jaře letošního roku u mé maminky (56 let) objevili lékaři zhoubný nádor konečníku. Ten byl úspěšně odstraněn a maminka podstupuje radiochemoterapeutickou léčbu. Smutná je na celé věci nejen nemoc sama, ale přístup praktického lékaře, který maminku ošetřoval. Maminka se už začátkem roku 2000 svěřila s problémem úniku krve se stolicí a lékař bez hloubkového vyšetření konstatoval, že důvodem jsou hemeroidy. Jak přitom také váš článek minulý týden potvrdil, lékař má dnes k dispozici dosti prostředků (test na okultní krvácení, kolonoskopické vyšetření), aby takto nebezpečný příznak důkladně vyšetřil a vyloučil mnohem vážnější onemocnění. Píši vám o této naší velice alarmující zkušenosti s "první linií" = péčí praktického lékaře. Osobně se domnívám, že takov á praxe je doposud velice častá a děkuji lékařům, kteří ke svým pacientům přistupují odpovědně. Zajímá mne také, kam se mohu já osobně obrátit s radou ohledně zdravé a vyvážené výživy, případně se nechat preventivně vyšetřit, pokud i já ve svém věku (30 let) cítím určité, dosti možná i dědičné problémy a nerovnováhu ve fungování trávicího ústrojí.Měla byste se obrátit na praktického lékaře, u něhož jste registrována, popřípadě na odborného lékaře pro choroby trávicího ústrojí (gastroenterologa), pokud vás k němu praktický lékař po svém vyšetření sám nepošle. Jinak screening rakoviny tlustého střeva (vyhledávání pomocí testu) je určen zdravým lidem od padesáti let věku, avšak vzhledem k výskytu nádoru tlustého střeva u vaší matky je třeba zajistit tento screening u vás - i když nebudete mít žádné obtíže - o deset let dříve, tj. od čtyřicátého roku věku. Pokud by byl ve vašem příbuzenstvu další postižený člověk pokrevně spřízněný s vaší matkou, pak doporučuji obrátit se přímo na gastroenterologa.