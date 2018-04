Jak se mi podařilo zhubnout

Okopírovala si z ní graf (princip je v tom, že se nekombinují potraviny živočišného původu s těmi rostlinného původu), trošičku překopala svůj jídelníček a pak už jsem se jenom nestíhala divit, jak kila lezou dolů.

Do konce října jsem zhubla 13 kg, to všechno absolutně bezbolestně. V klidu jím ještě třeba v devět večer a nemusím se mučit hlady, což bych opravdu nesnesla.

A během té doby jsem také několikrát zhřešila tzv. vloženým dnem, kdy jsem si kombinovala, co mě napadlo. Zkrátka - na mě to funguje a jsem za to strašně

ráda. Ještě 17 kg a jsem naprosto spokojená.

P.S.: Jít si koupit o 2 čísla menší džíny, to je úúúžasná věc!