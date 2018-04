Jak se dělá dítě? Lékaři si vymysleli a spustili reality show

Luboš a Pavlína

Pavlíně Š. je devětadvacet a Lubošovi D. je dvacet. On je student ČVUT, ona marketingová specialistka. Spolu jsou rok a od Vánoc se snaží počít dítě. Nakrátko se to povedlo, ale těhotenství letos v létě skončilo potratem. Pavlína se o dítě marně snažila už předtím šest let. Oba věří, že projekt početí on-line jim pomůže k vysněnému dítěti. Sledovat jejich cestu můžete denně na www.ordinace.cz.